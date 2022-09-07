AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın 'Yüz Yüze 100 Gün' projesi Kartal'da devam etti

Programda bir konuşma yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, “AK Partimizin temel yaklaşımı milletimize rağmen değil, milletimize göre hareket etmektir” dedi.

Bu program iletişimi güçlendiren bir çalışmadır

Program sayesinde milletle birlikte karar alma sürecinde 39 ilçedeki vatandaşların umutlarını, taleplerini, bakış açılarını en yetkili organlara duyurma iletişim mekanizması oluşturulduğunu kaydeden Kabaktepe, şunları söyledi:“Bakanlarımız, genel başkan yardımcılarımız, milletvekilleri, belediye başkanları sahadalar. Bu program iletişimi güçlendiren bir çalışmadır. Zaten AK Parti olarak biz 20 yıldır sürdürmekteyiz”İlçedeki esnafı ziyaret eden ve vatandaşlarla sohbet eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de AK Partili belediyelerin her daim halk ile iç içe olduğunu söyledi.

Özdemir, “Vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz, hasret gideriyoruz ve sohbet ediyoruz. AK Partili bir belediye olarak yaptığımız belediyecilik hizmetlerini anlatıyoruz. Tecrübe, bilgi ve birikimlerimizi paylaşıyoruz. Her zaman olduğu gibi istişare kültürünü yaşatan belediye başkanı olarak vatandaşların görüş, düşünce ve temennilerini alıyoruz. Hizmet kalitemizin artmasında ve projelerimizin değer bulmasının temelinde kuşkusuz istişare kültürü bulunmaktadır. Vatandaşlarımız her zaman bizlere teveccüh gösteriyorlar. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.