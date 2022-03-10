AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İBB'nin ağaç katliamına tepki
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, sosyal medya hesabından İBB'nin Çırağan Caddesi'ndeki ağaçları kesmesine tepki gösterdi.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Beşiktaş Çırağan Caddesi'ndeki çınar ağaçlarını kesmesine tepki gösterdi.
Kabaktepe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu caddeden kaç kere gözümü koca çınarlardan ayıramadan geçmişimdir bilmem. 'Ağaçlı Yol' diye anılan Dolmabahçe-Çırağan hattından söz ediyorum. En sevdiğim caddelerden biridir. Çınarların kesilmesiyle yüzü tamamen değişti. İstanbul'un bir güzelliğini daha yok ettiler." ifadelerini kullandı.
Bu caddeden kaç kere gözümü koca çınarlardan ayıramadan geçmişimdir, bilmem.— Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika) March 10, 2022
“Ağaçlı Yol” diye anılan Dolmabahçe-Çırağan hattından söz ediyorum. En sevdiğim caddelerden biridir...
Çınarların kesilmesiyle yüzü tamamen değişti. İstanbul’un bir güzelliğini daha yok ettiler. pic.twitter.com/WV6sFbuHTi
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