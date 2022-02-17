AK Parti il başkanları Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanları toplantısına başkanlık edecek. AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek toplantıda 2023 seçimleri öncesinde teşkilatın çalışmaları değerlendirilecek.
İç Politika 17.02.2022, 08:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 152'inci Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına başkanlık edecek.
Erdoğan, teşkilata bir kez daha uyarılarda bulunacak. İllerdeki son durum detaylı şekilde ele alınacak.
AK Parti Genel Merkezi'nde yapılacak toplantıda iç ve dış gelişmeler değerlendirilecek.
2023 seçimleri en önemli gündem başlığı olacak. Yapılacak çalışmalar ve atılacak adımlar konuşulacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, il başkanlarından sahada daha aktif çalışmalarını isteyecek. İllerde devam eden projeler de toplantıda gündeme gelecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyonla mücadele politikasının" halka doğru anlatılması talimatını verecek.
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