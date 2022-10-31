AK Parti Grup Başkanvekilliğine Özlem Zengin getirildi

AK Parti'de Mahir Ünal'dan boşalan Grup Başkanvekilliği görevine Özlem Zengin getirildi.

ÖZLEM ZENGİN KİMDİR?

9 Eylül 1969 Tokat doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Tokat’ta, liseyi İzmir’de tamamladı. Matematik Mühendisliği okumak niyetinde olan Zengin, daha sonra hukukun, rakamlar yerine kelimelerle kodlanmış bir matematik işlemi olduğuna kanaat getirerek hukuk fakültesini tercih etti. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1990 yılında mezun oldu. Öğrencilik yıllarında bir hukuk ve aktüalite dergisi olan Teklif’te yazdı. Mezuniyetinden sonra bir süre ABD’de yaşadı, döndükten sonra bir yıl öğretmenlik yaptı. Akabinde 1998 – 2001 yılları arasında Kanal 7’deki ‘Hayatın İçinden’ adlı programda yapımcı ve sunucu olarak çalıştı. 2001 yılında yakın arkadaşlarıyla İstanbul Kadın ve Aile Araştırma Merkezi İKAMER’i kurdu. 2003 yılında AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçildi.

2005’den itibaren il başkan yardımcısı olarak tanıtım ve medya başkanlığı görevini üstlendi. 2011 yılına kadar devam eden bu süreçte fasılasız üç dönem il yönetim kurulu üyeliği yaptı. Yıllar sonra yüksek lisans yapmak için akademik hayata tekrar döndü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, Din Sosyolojisi alanında ‘Yüksek Yargı Kararları Işığında Din ve Laiklik Algısındaki Sosyolojik Değişim’ konulu tez çalışması ile yüksek lisans derecesi aldı.

Aynı dönemde Yeni Akit gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. 12 Mayıs 2012’de, Üçüncü Olağan İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi’nde AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı’na seçildi ve 14 Mart 2015 tarihine kadar bu görevini sürdürdü. Beyaz El Dayanışma Derneği Kurucu Üyesi, Kadın ve Demokrasi Derneği “KADEM” Kurucu Üyesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi’dir.

7 Haziran 2015 tarihinde 25. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili seçildi.

İyi derecede İngilizce bilen Özlem Zengin, 3 çocuk annesidir.