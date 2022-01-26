banner38

AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Mega kent oldu mega köy

Kar yağışı sırasında Sarıyer'de bir balıkçıda yemek yediği iddia edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Dünya şehri diye bir İstanbul’umuz var. Haberlerde izlediniz. Mega kent oldu mega köy. Yazık değil mi. 3 gün önce afet var uyarısı yapıldı. Buna rağmen Sayın Başkan'ı balıkçıda gördük. 'Karda tuz, rakıda buz.' Böyle hayat mı olur?" ifadelerini kullandı.

İç Politika 26.01.2022, 15:38 26.01.2022, 15:53
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Mega kent oldu mega köy

Turan, Çanakkale'deki ziyaretleri kapsamında Çan ilçesine geldi. Burada bir restoranın açılış törenine katılan Bülent Turan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki kar yağışı sırasında Sarıyer'de bir balıkçıda yemek yerken çekilen görüntüleri üzerinden eleştirdi. Görüntülere tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, şöyle konuştu:

"Dünya şehri diye bir İstanbul’umuz var. Haberlerde izlediniz. Mega kent oldu mega köy. Yazık değil mi? 3 gün önce afet var uyarısı yapıldı. Buna rağmen Sayın Başkan'ı balıkçıda gördük. 'Karda tuz, rakıda buz.' Böyle hayat mı olur? Dert varsa bu derdi beraber yaşayacağız. Bakınız kimin ne yediğiyle işimiz yok ama İstanbullu kar altındayken bir balıkçıda ve İngiliz Büyükelçisi ile 3 saat ne görüştüğünü o Başkan kamuoyuna açıklamak zorunda. Her zaman balık ye ama o şartlarda İngiliz Büyükelçisiyle 3 saat o toplantının ne olduğunu açıklamak zorundasın."

Burada ikili bir görüşme olduğunu, İmamoğlu'nun burada yemek yemediğini söylediğini hatırlatan Turan, şöyle devam etti:

"Sonra görüntüler çıktı. 1 saat dedi, 3 saat çıktı. Şunu demeye çalışıyorum, belediye ajans işi değil, gönül işidir. Halkla beraber yürürseniz kıymetli olursunuz. Derdimiz siyaset yapmak değil ama tüm siyasilerimize bir uyarıda bulunmak istiyorum. Milletimize rağmen iş olmaz, milletle beraber iş olur. Halkla beraber dertleri paylaşarak toparlanmaya çalışılır. Bu memlekette 85 milyon insan beraber yaşayacağız. Farklı düşünebiliriz, partilerimiz farklı olabilir, dinlerimiz, mezheplerimiz farklı olabilir ama 85 milyon bu ülkenin kalkınması için omuz omuza yol yürüyeceğiz. Yeri geliyor, TURKOVAC yok diye açıklama yapılıyor. Bir başkası Yunanistan’da da manşet oluyor. Bunları kabul etmiyoruz. Muhalefet demek savaşmak demek değildir. Küfür etme hakkı değildir, hakaret hakkı değildir. Muhalefet, ülke daha iyi olsun diye yarışma yapmak demektir, daha iyisini söylemektir. Sen yapamadın, ben yapayım demektir ama küfürlere sahip çıkan, TURKOVAC gibi dünyada çok az ülkenin yaptığı aşı çalışmasını yokmuş diye dünyaya söyleyen bir anlayışın hiç kimseye faydası yoktur. Ne olursa olsun Türkiye’yi büyütmeye devam edeceğiz. Türkiye’mizi pandemiye ve dünyadaki krize rağmen büyütmeye devam edeceğiz. Biz artık zincirlerini kıran bir Türkiye’de yaşıyoruz. Biz artık büyüyen bir Türkiye'de yaşıyoruz. Güçlü, büyük Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz."

Bülent Turan, açılışın ardından partisinin Çan İlçe Başkanlığını ziyaret edip parti teşkilatıyla bir araya geldi.

#Bülent Turan
Yorumlar (0)
banner35
1
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11