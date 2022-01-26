AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Mega kent oldu mega köy

Turan, Çanakkale'deki ziyaretleri kapsamında Çan ilçesine geldi. Burada bir restoranın açılış törenine katılan Bülent Turan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki kar yağışı sırasında Sarıyer'de bir balıkçıda yemek yerken çekilen görüntüleri üzerinden eleştirdi. Görüntülere tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, şöyle konuştu:

"Dünya şehri diye bir İstanbul’umuz var. Haberlerde izlediniz. Mega kent oldu mega köy. Yazık değil mi? 3 gün önce afet var uyarısı yapıldı. Buna rağmen Sayın Başkan'ı balıkçıda gördük. 'Karda tuz, rakıda buz.' Böyle hayat mı olur? Dert varsa bu derdi beraber yaşayacağız. Bakınız kimin ne yediğiyle işimiz yok ama İstanbullu kar altındayken bir balıkçıda ve İngiliz Büyükelçisi ile 3 saat ne görüştüğünü o Başkan kamuoyuna açıklamak zorunda. Her zaman balık ye ama o şartlarda İngiliz Büyükelçisiyle 3 saat o toplantının ne olduğunu açıklamak zorundasın."

Burada ikili bir görüşme olduğunu, İmamoğlu'nun burada yemek yemediğini söylediğini hatırlatan Turan, şöyle devam etti:

"Sonra görüntüler çıktı. 1 saat dedi, 3 saat çıktı. Şunu demeye çalışıyorum, belediye ajans işi değil, gönül işidir. Halkla beraber yürürseniz kıymetli olursunuz. Derdimiz siyaset yapmak değil ama tüm siyasilerimize bir uyarıda bulunmak istiyorum. Milletimize rağmen iş olmaz, milletle beraber iş olur. Halkla beraber dertleri paylaşarak toparlanmaya çalışılır. Bu memlekette 85 milyon insan beraber yaşayacağız. Farklı düşünebiliriz, partilerimiz farklı olabilir, dinlerimiz, mezheplerimiz farklı olabilir ama 85 milyon bu ülkenin kalkınması için omuz omuza yol yürüyeceğiz. Yeri geliyor, TURKOVAC yok diye açıklama yapılıyor. Bir başkası Yunanistan’da da manşet oluyor. Bunları kabul etmiyoruz. Muhalefet demek savaşmak demek değildir. Küfür etme hakkı değildir, hakaret hakkı değildir. Muhalefet, ülke daha iyi olsun diye yarışma yapmak demektir, daha iyisini söylemektir. Sen yapamadın, ben yapayım demektir ama küfürlere sahip çıkan, TURKOVAC gibi dünyada çok az ülkenin yaptığı aşı çalışmasını yokmuş diye dünyaya söyleyen bir anlayışın hiç kimseye faydası yoktur. Ne olursa olsun Türkiye’yi büyütmeye devam edeceğiz. Türkiye’mizi pandemiye ve dünyadaki krize rağmen büyütmeye devam edeceğiz. Biz artık zincirlerini kıran bir Türkiye’de yaşıyoruz. Biz artık büyüyen bir Türkiye'de yaşıyoruz. Güçlü, büyük Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz."

Bülent Turan, açılışın ardından partisinin Çan İlçe Başkanlığını ziyaret edip parti teşkilatıyla bir araya geldi.