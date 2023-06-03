AK Parti grubunun A Takımı belli oldu
AK Parti'nin TBMM'deki grubunda A Takımı belli oldu.
İç Politika 03.06.2023, 19:01
AK Parti'nin Meclis Grup Yönetimi belli oldu. TBMM AK Parti Grup toplantısında yapılan seçimde Abdullah Güler grup başkanı, Emin Akbaşoğlu, Özlem Zengin, Abdulhamit Gül, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Leyla Şahin Usta grup başkan vekili seçildi.
TBMM AK Parti Grup Genel Kurulu, 28'inci Dönem'de görev yapacak grup başkanı ve grup başkan vekillerinin seçimi için toplandı. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda Sivas Milletvekili Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanı seçildi.
İstanbul Milletvekili Özlem Zengin, Çankırı Milletvekili Emin Akbaşoğlu, Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta, Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ise AK Parti Grup Başkan Vekili seçildi.
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|38
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|40
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