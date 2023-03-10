AK Parti'den Erbakan'ın partisine ziyaret
AK Parti'nin önde gelen kurmayları, Fatih Erbakan'ın partisi Yeniden Refah Partisi'ne ziyarette bulunacak.
İç Politika 10.03.2023, 17:24
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, saat 18.00’de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı ziyaret edecek.
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|25
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|17
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|22
|16
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|O
|P
|1. Arsenal
|26
|63
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|58
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|25
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|26
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|25
|21
|Takımlar
|O
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|1. Barcelona
|24
|62
|2. Real Madrid
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|53
|3. Atletico Madrid
|24
|45
|4. Real Sociedad
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|44
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|31
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|24
|25
|18. Almeria
|24
|25
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|23
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