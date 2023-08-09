AK Parti'den 4 aşamalı yerel seçim stratejisi

AK Parti'de yerel seçim çalışmaları kapsamında kabine üyeleri ve milletvekilleri sahada olacak. Deprem bölgesi için de özel çalışma yapılacak. Sahadan gelen raporlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

AK Parti, yerel seçim çalışmaları için yol haritasını belirledi.

İl teşkilatları sahada, yerel seçime yönelik çalışmalarına hız verdi.

922 ilçe, 32 bin 260 mahallede seçmenin nabzı tutuluyor.

Vatandaşın istek ve talepleri listeleniyor.

Raporlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuluyor

Hazırlanan raporlar toplantılarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuluyor.

Yerel seçime 4 aşamalı planla gidilecek.

En çok oy alınan bölgelere gidilecek

İlk aşamada; Erdoğan, genel seçim sonrası başlattığı il ziyaretlerini artıracak, en çok oy alınan il ve ilçelere gidecek.

Erdoğan'ın 15 Ağustos'tan sonra en çok oy aldığı Sincik, Gerger, Kahta ve Samsat'a gitmesi bekleniyor.

Şehir buluşmaları düzenlenecek

İkinci aşamada şehir buluşmalarına ağırlık verilecek.

Kabine üyeleri, MYK ve MKYK üyeleri de sahaya inecek. Şehirlerde sorunlar dinlenip not edilecek.

Köy ve kırsal kesimlerde etkin çalışılacak

Üçüncü aşamada milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilat üyeleri etkin çalışacak.

Özellikle kırsalda yoğun çalışma yürütülecek. Köylere kadar uzanan ziyaretler planlanacak.

Deprem bölgesine önem verilecek

Dördüncü aşama deprem bölgesine yönelik olacak.

Bölge için özel çalışma yapılacak. Konut teslimi hızlanacak. Bölgenin talepleri alınacak, sonuca bağlanacak.