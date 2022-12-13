AK Parti'de vaatler 'Türkiye Yüzyılı için doğru adımlar' başlığı atında toplanacak

AK Parti kaynakları, temmuzdan bu yana partinin oylarının yükseliş trendine girdiğini, hedeflerinin bu trendin seçime kadar devam etmesi olduğunu ifade etti. Bu kapsamda vatandaşın önceliklerini dikkate alarak beklentilerinin karşılanmasına yönelik adımlar atılacak.

Aday tanıtımı ile birlikte seçim beyannamesinin de açıklanması beklenirken, gelecek döneme ilişkin vaatlerin 'Türkiye Yüzyılı için doğru adımlar' başlığı altında toplanacağı, sürpriz proje ve adımlara da yer verileceği belirtiliyor.

AK Parti 2023 seçimlerine yönelik hem yeni adaylar hem de seçim beyannamesinde yer alacak hedefler konusunda kapsamlı bir çalışma yürütüyor. AK Parti kaynakları, temmuzdan bu yana partinin oylarının yükseliş trendine girdiğini, hedeflerinin bu trendin seçime kadar devam etmesi olduğunu ifade etti. Bu kapsamda vatandaşın önceliklerini dikkate alarak beklentilerinin karşılanmasına yönelik adımlar atılacak.

Kaynak :Türkiye