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AK Parti'de seçim manifestosu hazırlığı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş, seçimlere 5 aylık bir süre kaldığını belirterek parti manifestosunu açıklayacaklarını söyledi.

İç Politika 14.01.2023, 12:31
AK Parti'de seçim manifestosu hazırlığı

AK Parti, 2023 yılı seçimlerini de kazanmak için iddialı bir şekilde çalışırken, seçim öncesi yayınlanacak manifesto için de hazırlıklarını tamamladı. 

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı seçimi başta olmak üzere gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İşte AK Partili Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

AK parti seçim çalışmalarına çoktan başladı. Ekim 2021'den bu yana strateji heyeti toplantımız var. Partinin önemli isimleri var. Bendenizin başkanlığında süren strateji heyeti toplantılarımız var. Büyük bir külliyat oluştu toplantılar içinde. Halkın gözünde çok iyi anlaşılacak bir seçim beyannamesi oluşturulacak. Ana çerçevesini oluşturduk.

Seçim beyannamesi konusunda ilk hareket eden parti biziz. Kampanya seçim ilan edildikten sonra başlayacak. Zaten biz her zaman alandayız. Kim benim görüşüm var diyorsa onu dinliyoruz. 

AK Parti Metaverse konusunu kullanan bir parti. Metaverse'yi siyasetin gündemine ilk taşıyan parti AK Parti olmuştur. "AK Partim" ileri teknolojiyi kullanabilen bir platform olarak hazırlandı.

SEÇİM NE ZAMAN OLACAK?

Daha henüz net olarak takvim söylemek mümkün değil. Belki zorunluluklar nedeniyle seçim biraz öne alınabilir. Biraz öne alınması bunun erken seçim olacağı anlamına gelmez.  
Seçim hayati bir önem arz ediyor. 

Daha bunu konuşmak için çok erken. Milletvekili adaylıklarının ortaya çıkması lazım. Aday adaylığı ortaya çıkmadan bu söylenemez. Bu seçimin kilit kavramı itibardır. Sözüne kıymet verilebilecek, halkın sevdiği, itibarlı isimler üzerinden yapacağız.

HDP'YE KAPATMA SÜRECİ DAVASI

Başından itibaren bizim çizgimiz bellidir. Terörle siyasete arasına mesafe konulması gerektiğini söylüyoruz. Bizim HDP'ye baştan beri çağrımız hep oydu. Terörle arasına aşılmaz duvarlar örün. Milyonlarca kişinin oy verdiği bir siyasi partisiniz. Bunun yolu dostluktan, kardeşlikten geçiyor. Biz terörle siyaset arasına çok kalın duvarlar koyduk. Vatandaşlarımızı esas olarak konuşuyoruz.

AK Parti Türkiye siyasetinin bir partisi. AK Parti siyasi parti olmanın ötesinde siyasi hareket. Büyük bir genişleme potansiyeline sahip. 

Biz büyük Türkiye derken rakamsal olarak büyüklükten bahsetmiyoruz. İnsan haklarının, demokrasinin fevkalade güçlendiği bir Türkiye'den bahsediyoruz.Ekonomik kalkınmanın olmazsa olmazı demokrasidir. Standartları çok yüksek bir demokrasiye sahip olmak en önemli hedeflerden biri.

Temel koşulu HDP'nin dağla, silahla arasına mesafe koyması. Hem Türkiye demokrasisine faydası olur. Bakıyorsunuz bir milletvekilinin teröristle fotoğrafı çıkıyor. Parlamentodaki bir partiyi gayrimeşru haline getiren bunlardır. HDP demokratik dil kullanmalı.

6'LI MASANIN ADAY TARTIŞMASI

(İYİ Partili Orhun Türkmen'in açıklamaları) 6 +'lı masada aday belli olana kadar daha çok tartışma çıkar. Uzlaştılarsa kamuoyuna açıklasınlar. Başka mesele sistem değişikliği teklifi... Ortada başbakanlık yok ki nasıl başbakan olacaksın. Bunun için sistemi değiştirilmesi lazım. Bu teklif parlamenter sistem değil. Birde darbe yaparsınız sistem değişikliği yaparsınız. Türkiye'de darbeler dönemi bitmiştir. Bunu şaka olarak söylüyorum. Başka yolu yok. Zaten 6 +'lı masa kazanamayacak. Meral Hanım strateji izleyip kendisini bu tartışmadan geri çekmek istiyor.

#ak parti #Numan Kurtulmuş #seçim 2023
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