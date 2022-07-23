AK Parti'de 2023'te yapılacak seçimler için hazırlıklar başladı
Seçime geri sayım sürerken, parti teşkilatı Anadolu turuna çıkacak. İlçe ve köyler tek tek ziyaret edilecek, çalınmadık kapı bırakılmayacak. İstanbul içinse ayrı bir planlama yürütülecek.
İlçe ve köyler tek tek ziyaret edilecek, her kapı çalınacak. AK Parti, Eylül ayı sonuna kadar tam kadro sahada olacak.
Milletvekilleri ve parti yönetimi kendi bölgelerinde seçmenle buluşacak. Parti teşkilatı, eylül ayı sonuna kadar en az dört gün sahada olacak.
AK Parti'nin 20 yılda imza attığı projeler anlatılacak, seçmenlerden gelen talepler not edilecek.
Veriler Ekim ayı başında rapor haline getirilecek. Hazırlanacak rapor Genel Merkez'e sunulacak. 81 il için tek tek çalışma yürütülecek.
İstanbul'da "Yüz Yüze 100 Gün" programı hayata geçirilecek
İstanbul için de ayrı bir planlama söz konusu olacak. Bakanların da katılımıyla "Yüz Yüze 100 Gün" programı hayata geçirilecek, İstanbul için planlanan projeler anlatılacak.
2023 seçimlerinin yol haritası tüm bu çalışmaların ardından belirlenecek. Sahada hazırlanan raporlar parti yönetimi ile paylaşılacak. Çalışmanın son hali Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
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|2. Alanyaspor
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|3. Ankaragücü
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|4. Antalyaspor
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|5. Beşiktaş
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|6. Karagümrük
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|7. Fenerbahçe
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|8. Galatasaray
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|9. Gaziantep FK
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|10. Giresunspor
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|11. Hatayspor
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|12. Başakşehir
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|13. İstanbulspor
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|14. Kasımpaşa
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|15. Kayserispor
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|16. Konyaspor
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|18. Trabzonspor
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|19. Ümraniye
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|Takımlar
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|1. Adanaspor
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|2. Altay
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|3. Altınordu
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|4. Bandırmaspor
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|5. Bodrumspor
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|6. Boluspor
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|7. Denizlispor
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|8. Erzurumspor
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|9. Eyüpspor
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|10. Gençlerbirliği
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|11. Göztepe
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|12. Keçiörengücü
|0
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|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
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|15. Rizespor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
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|17. Samsunspor
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|18. Tuzlaspor
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|19. Ö.K Yeni Malatya
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|Takımlar
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|1. Bournemouth
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|2. Arsenal
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|3. Aston Villa
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|4. Brentford
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|5. Brighton
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|6. Chelsea
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|7. Crystal Palace
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|8. Everton
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|9. Fulham
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|10. Leeds United
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|11. Leicester City
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|12. Liverpool
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|13. M.City
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|14. M. United
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|15. Newcastle
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|16. Nottingham Forest
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|17. Southampton
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|18. Tottenham
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|19. West Ham United
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|20. Wolverhampton Wanderers
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|Takımlar
|O
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|1. Almeria
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|2. Athletic Bilbao
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|3. Atletico Madrid
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|4. Barcelona
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|5. Cadiz
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|6. Celta Vigo
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|7. Elche
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|8. Espanyol
|0
|0
|9. Getafe
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|10. Girona
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|11. Mallorca
|0
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|12. Osasuna
|0
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|13. Rayo Vallecano
|0
|0
|14. Real Betis
|0
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|15. Real Madrid
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|16. Real Sociedad
|0
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|17. Real Valladolid
|0
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|18. Sevilla
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|19. Valencia
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|20. Villarreal
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