AK Parti'de 2 il başkanı değişti
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oluruyla Tokat İl Başkanlığına Ali Özer ve Osmaniye İl Başkanlığına Servet Alibekiroğlu atandı
İç Politika 15.07.2023, 01:28
AK Parti'de Tokat ve Osmaniye il başkanlıklarına atama yapıldı.
AK Parti Teşkilat Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Tokat İl Başkanlığına Ali Özer ve Osmaniye İl Başkanlığına Servet Alibekiroğlu'nun atandığı belirtildi.
Açıklamada, yeni il başkanlarına görevlerinde başarı dileğinde bulunuldu.
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