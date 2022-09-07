AK Parti 2023 seçimi için yol haritasını hazırladı

AK Parti'de il başkanları haftalık çalışmalarını raporluyor, teşkilatlar her bölgede kapı kapı sorunları dinliyor. Mitinglere de özel önem veriliyor. Katılım oranlarına bakılıyor.

Mitinglere katılım bir önceki seçimle karşılaştırılıyor. Katılım hangi ilçelerde azaldı, hangisinde arttı? Bu soruların yanıtları not ediliyor. Veriler ışığında yol haritası çiziliyor. Katılımın azaldığı bölgelere yoğunlaşılıyor.

Çalışmalara yön veren diğer gösterge ise anketler. Anketlerdeki son durum seçime kadar masada olacak. Oy oranının azaldığı bölgeler varsa çalışmalar daha yoğunlaştırılacak.

"Hem çözüm önerileri hem de beklentiler listelenecek"

AK Parti kaynaklarına göre partiden kopup özellikle CHP ya da İyi Parti’ye geçen seçmen bulunmuyor. Sorunlarına çözüm bulamadığını düşünen vatandaş kararsız kalıyor, sorunu çözülürse yeniden AK Partiye dönüyor. Bunu dikkate alan teşkilatlar kararsızlara ulaşıp sorunlarını çözmek için çalışacak. Hem çözüm önerileri hem de beklentiler listelenecek.

AK Parti kaynakları özelikle asgari ücrete yapılan zammın anketlere kısa sürede olumlu yansıdığını belirtiyor.

Fındık, çay ve üzüm fiyatlarının beklentiyi karşılamasıyla oy oranının arttığına vurgu yapılıyor.

Seçime kadar hem mitingler hem de anketlere göre hareket planı anbean yenilenecek.