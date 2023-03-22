Ağıralioğlu: Güçlendirilmiş Kılıçdaroğlu sistemi dayatıldı

İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Ağıralioğlu, güçlendirilmiş parlamenter sistem için yola çıktıklarını ancak güçlendirilmiş Kılıçdaroğlu sistemiyle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Ağıralioğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz ederek, "Kemal Bey'in dayatılmasına itiraz ediyorum. Masada bize pusu kuruldu. Devletin şerefli makamlarını bölücülerin pazarlığı haline getirdiler." dedi.

Ağıralioğlu, "Terörün gölgesinin düştüğü yerde olamayız" dedi.

İyi Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz ederek, şunları kaydetti;

İyi Parti'de devletine milletine düşman olan bir alçağa tevessül edecek bir tane namussuz yoktur. Bir PKK'lının varlığından rahatsız olmayacak bir tane alçak yoktur bizim içimizde. Milletim beni dün öyle söyledi bugün de böyle söylüyor diye sevseydi ben dün öyle söyler bugün böyle söylerdim.

Türk milliyetçilerinin birbirlerinin boğazına sarıldığı son seçimdir bu. Türk milliyetçilerinin birbirlerinin boğazını sıkarak bu memlekette en şerefli makamları bölücülüğün hedefi haline getiren acziyete sebep olmak bu yüzden de memleketin bu irade sıkışmasında mesul olmakla geçirdiği son seçimdir. Yarın memleketi yönetme adına içine düştükleri son zillettir.

Bundan sonraki ilk seçim Türk milliyetçiliği bütün bir memleketi tüm renkleri ile ayağa kaldıracak. Bu birbirlerini boğazlayıp memleketin makamlarını bu bölücülüğün elinden kurtaracaktır. Hepimizin namus borcudur. İnanın bunu göreceksiniz belki bu seçim sanki başka seçimler doğuracak gibi gelen bu seçim bundan sonra memleketini sarıp sarmalayacak ve sadece siyaseten olanı biteni gördüm diye analiz eden değil, olanı biteni gördüm yönetiyorum diyen bir Türk milliyetçiliğinin iradesine şahit olacaktır. Milletin bizi yürüyeceğimiz yolda hangi ilkelerle göreceğini ihbar ediyorum millet vicdanına. Biz kazanmak için her yolu mübah görenler değil, Türk milletini bu kıskaç içerisinde sarıp sarmalayacaksak partilere ayırmadan bütün bir milleti sarıp sarmalayacağız.

Biz AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nı şu anda etrafında toplanmaya, milleti toplamaya çalıştığı yere kalbimizle, buna itiraz eden Millet İttifakı'nın da aslında namus borcu bilmek zorunda olduğu hassasiyet iklimine de aklımızla kuvvet vermeye çalışıyoruz. Aklımızla kalbimizi birleştirme mesuliyeti İyi Parti'nin mesuliyeti. Yani bir kısım diyor ki aklını bırak kalbinin yanına gel. Bir kısım kalbini bırak aklının yanına gel. Biz aklımızı kalbimize feda etmeyeceğimiz bir üçüncü yolun kilometre taşlarına talip oluyoruz. İyi Parti'nin siyasi mesuliyeti buydu. Ben bu mesuliyetle itiraz ediyorum. Ben bu mesuliyetle ilkesizliği kabul etmiyorum. Bu mesuliyetle, masanın, cumhurbaşkanlığı sürecinin, seçimin bir pazarlık konusuna dönüştürülmesine razı olmuyorum. Terör gölgesinde yapılan seçimi terörün masada oy hesabı, parmak hesabı yapılarak siyaseti kirletmesini doğru bulmuyorum. HDP, Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür.

Kemal Bey'in dayatılmasına itiraz ediyorum. Masada bize pusu kuruldu. Devletin şerefli makamlarını bölücülerin pazarlığı haline getirdiler.