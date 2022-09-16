'Adım Adım 2023' toplantısı Bingöl'de yapıldı

MHP Mersin milletvekilleri Olcay Kılavuz, Baki Şimşek ve MYK üyeleri "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları" kapsamında Şehit Polis Hakan Akdere Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, şehit yakınları, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kılavuz, toplantıda, programlardaki amaçlarının insanların istek ve taleplerini not ederek ilgili makamlara arz etmek olduğunu söyledi.

Bingöl'ün çok özel bir şehir olduğunu ifade eden Kılavuz, kentte çok huzurlu bir ortamı gördüklerini belirtti. Kılavuz, şöyle devam etti:

"Tesadüf değildir, Cumhuriyet'imizin 100. yıl dönümüne çok az bir süre kaldı. Dolayısıyla bir taraftan Yunanistan Amerika'nın desteğiyle o gayri askeri olan adaları cephaneliğe dönüştürmüş. Sürekli küstahça, alçakça Türkiye'yi tahrik ediyor ve sabrımızı zorluyorlar. Suriye ve Irak'ın içerisinde savaş ve çatışmalar var. Orada da terör koridoru açmak istiyorlar. Ama şükürler olsun Türk ordusu, kahraman askerlerimiz, polislerimiz, korucularımız çok olağanüstü mücadeleyle ihaneti bulundukları yerde boğarak, gömerek o teröristlere fırsat vermiyor. Aynı zamanda içimizde de uzantıları var. Türk devletinin ve milletinin bu mücadelesinde rahatsız olanlar var."

Baki Şimşek de Türkiye'nin bölgenin en güçlü ülkesi olduğunu anlattı. Emeklilikte yaşa takılanlar sorununun yılbaşından önce çözüleceğini kaydeden Şimşek, "Emeklimizin de memurumuzun da işçimizin de köylümüzün de korucumuzun da askerimizin de polisimizin de bu memleketin her bir evladının yüzünü güldüreceğiz. Cumhur İttifakı'nın borcudur. Ekonomiyle ilgili sorunları çözecek Allah'ın izniyle. Bu milletin her sorunun çözecek irade var." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, MHP MYK üyeleri Alper Erdem, Eyyüp Gönültaş, Muhammed Köse ve MHP İl Başkanı Nurettin Varol yer aldı.

Programından ardından ilçede çeşitli ziyaretlerde bulunuldu.