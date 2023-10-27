"Adayımız Özgür Özel" mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4-5 Kasım'da yapılacak CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin, "Sayın Genel Başkanımız, adayımız sayın Özgür Özel, ben ve bütün aktörler aynı sorumlulukla yollarına devam ediyorlar." dedi.

İBB'ye bağlı İstanbul Vakfınca Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda, "Büyütülen Hayallerle Cumhuriyet ve Kadın" programı düzenlendi.

Programdan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, CHP'nin olağan kurultayında divan başkanlığı görevini üstlenecek olmasına ilişkin soru üzerine, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun divan başkanlığı görevini ilettiğini söyledi.

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile dünkü görüşmesinde de sürece dair değerlendirme yaptıklarını kaydetti.

"SAYIN ÖZGÜR ÖZEL İLE TARİFLEDİĞİMİZ YOL YÜRÜYÜŞ BİÇİMİNDE DE AYNI NOKTADAYIM"

"Görevi kabul etmekle parti içerisindeki değişim çağrısından vazgeçtiği" şeklindeki değerlendirmelerin hatırlatılması üzerine İmamoğlu, "Hayır, hiç öyle bir durum yok. Ben Sayın Genel Başkanımla da konuştuğum 4 Haziran'da ne ifade ettiysem, bugün aynı kanaatlere sahibim. Bu konuda da sayın Özgür Özel ile tariflediğimiz yol yürüyüş biçiminde de aynı noktadayım." dedi.

İmamoğlu, bu konuyla ilgili görüştüğü Özel'in çok mutlu olduğunu dile getirerek "Sayın Genel Başkanımız, adayımız sayın Özgür Özel, ben ve bütün aktörler aynı sorumlulukla yollarına devam ediyorlar." diye konuştu.

''CUMHURİYET İLE ÇOK BÜYÜK KAZANIMLAR ELDE EDİLDİ''

İmamoğlu, programdaki konuşmasında da Cumhuriyet ile çok büyük kazanımlar elde edildiğini söyledi.

Cumhuriyet'le hiçbir kişinin, grubun, zümrenin üstün olmadığı eşit bireyler haline gelindiğini belirten İmamoğlu, "Özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı kazandık. Ulus olma bilincine ulaştık, kendi kendimizi yönetme gücümüzü, egemenliğimizi elde ettik. Cumhuriyet; eğitimden üretime, teknolojiden kültür ve sanata, ulaşımdan sağlığa, hukuktan demokrasiye hemen her alanda büyük bir atılımı da beraberinde getirdi." diye konuştu.