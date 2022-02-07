Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "geçmiş olsun" telefonu
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yayımladığı mesaj ile Gül'e teşekkür etti.
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yayımladığı mesaj ile Gül'e teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı Twitter hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün COVID-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği kaydedildi.
"Sayın Gül'e çok teşekkür ediyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sayın Gül'e, şahsım ve eşim için ifade ettikleri nazik geçmiş olsun temennileri için çok teşekkür ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) February 7, 2022
Görüşmede; 11’inci Cumhurbaşkanı Gül, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
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