7 siyasi parti 3. ittifak için toplantı yaptı
HDP’nin çağrısıyla bir araya gelen 7 siyasi parti Ankara'da 3. ittifak için 2. toplantısını yaptı.
İç Politika 26.02.2022, 17:45 26.02.2022, 17:58
Ankara'da bir araya gelen 7 siyasi parti ve oluşumun temsilcileri 3. ittifak için yeni bir görüşme yaptı.
DP’nin çağrısıyla bir araya gelen 7 siyasi parti ve oluşum ikinci toplantısını yaptı.
Ankara’da bir otelde gerçekleştirilen toplantıya HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın yanı sıra EMEP, TİP, EHP, TÖP, Sosyalist Meclisler Federasyonu ve Halkevleri’nden temsilciler katıldı.
İlk toplantı 20 Ocak’ta yapılmış, çağrı yapılan SOL Parti katılmayacağını duyurmuştu. İkinci toplantıya ise ilk toplantıda yer alan TKP katılmadı.
Toplantının ardından yazılı bir açıklama yapılması bekleniyor. (DUVAR)
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