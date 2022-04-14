6'lı muhalefet ittifakı dağılıyor: Karamollaoğlu "üçüncü ittifak" dedi
Karar TV'de katıldığı canlı yayında yeni seçim yasasıyla beraber şartların değiştiğimi söyleyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, üçüncü ittifakın kurulabileceğini ifade etti.
6'lı ittifakta Cumhurbaşkanlığı seçimi için ortak aday çıkaramama krizi devam ederken ittifaktaki Saadet Partisi'nden üçüncü ittifak sinyali geldi.
Karar TV’ye konuşan Karamollaoğlu, yeni seçim kanunu, seçim kurullarının yapısı ve ittifaka katılan siyasi partilerin milletvekili hesaplama sisteminin de değişmesinden bahsederek üçüncü ittifakın olabileceğini söyledi.
Karamollaoğlu, detaya girmek için erken olduğu belirterek, altılı masada konuşulanları işaret etti: Eski sistemde, ittifak eden partiler önce tek oymuş gibi ittifaklar arasında bölünüyor sonra milletvekilleri çıkıyor ve milletvekilleri kendi aralarında pay ediliyordu. Şimdi o avantaj kalktı. Yeni yollar aramak icabet eder. Bunu kamuoyuna ilk defa söylüyorum. Seçim kanunuyla şartlar değişti. üçüncü ittifak olabilir.
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