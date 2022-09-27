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6'lı masanın iki ortağı bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi.

İç Politika 27.09.2022, 20:06
6'lı masanın iki ortağı bir araya geldi

Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu herhangi bir açıklama yapmadı.

Kaynak: AA
#chp #Gelecek Partisi #kemal kılıçdaroğlu #Ahmet Davutoğlu
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