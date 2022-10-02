6'lı masadan yine aday çıkmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun davetiyle bir araya gelen altı muhalefet partisi genel başkanı Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Süreci Yol Haritası konusunda yapılan çalışmaları değerlendirdiklerini ve bu konudaki çalışmaları en kısa sürede tamamlayarak kamuoyunun bilgisine sunma kararı aldıklarını bildirdi.

Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın, CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldiği toplantı sürüyor.

Toplantı devam ederken yapılan ortak yazılı açıklamada, 12 Şubat 2022'de CHP'nin ev sahipliğinde başlayan toplantıların kamuoyuyla paylaşılan temel ilkeler ve hedefler doğrultusunda kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

Gerçekleştirilen ilk altı toplantıda siyasi tarihte ender görülen bir iş birliği anlayışı içinde önemli mesafeler alındığı vurgulanan açıklamada, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni'ni hazırlayan altı siyasi partinin, Cumhuriyet'i demokrasi ile taçlandırmak, adaleti tesis etmek, farklılıkları zenginlik kabul ederek bir arada özgürce yaşamak, toplumsal huzuru ve barışı sağlamak, tüm vatandaşların insan onuruna yaraşır bir hayat sürmesini güvence altına almak, çoğulcu, demokratik bir Türkiye inşa etmek ve gelecek nesillere bu değerleri emanet etmek için bir arada olduğu ifade edildi.

Altılı masa olarak kurulan Geçiş Süreci Yol Haritası Komisyonu, Anayasal ve Yasal Reform Komisyonu, Kurumsal Reform Komisyonu, Seçim Güvenliği Komisyonu ve İletişim Komisyonunun yarının Türkiye'sini inşa için çalışmalarını sürdürdüğü aktarılan açıklamada, Liderler Buluşmaları'nın ikinci turunun bu ilk toplantısında yaklaşan seçim takviminin ve artan toplumsal beklentinin bilincinde olarak iki temel konunun ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Birincisi, Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Süreci Yol Haritası konusunda yapılan çalışmaları değerlendirdik ve bu konudaki çalışmaları en kısa sürede tamamlayarak kamuoyunun bilgisine sunma kararı aldık.

İkincisi, ülkemizin önemli temel politika alanları için ortak bir çalışma grubu kurulmasına, halkımızın menfaatleri doğrultusunda ortak politikalar belirlenmesine ve bu politikaların ortak taahhütlerimiz olarak kamuoyuna ilan edilmesine karar verdik.

Bu temel politika alanlarını da hukuk, adalet ve yargı, kamu yönetimi, şeffaflık, denetim ve yolsuzlukla mücadele, ekonomi, finans ve istihdam, sektörel ve bölgesel konular, bilim ve teknoloji, eğitim ve öğretim, sosyal politikalar, dış politika, güvenlik, savunma olarak belirledik."

- Güçlü demokrasi güçlü ekonomi vurgusu

Güçlü bir demokrasi olmadan güçlü bir ekonomi, güçlü bir ekonomi olmadan da güçlü bir dış politika olamayacağının ortada olduğu belirtilen açıklamada, "dış politika ve milli güvenlik konularını iç politika malzemesi olarak kullanan iktidarın" Ege'deki Türk-Yunan dengesinin Yunanistan lehine bozulmakta olduğu gerçeğini hamasi nutuklarla örtmeye çalıştığı öne sürüldü.

Açıklamada, kurumsal akıldan yoksun dış politikanın ürünü olan bu güvenlik zaafının hiçbir hamasi dille kapatılamayacağı ifade edildi.

Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerini ilhak kararının da Kırım'ın ilhakı kararı gibi geçersiz görüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milletimiz müsterih olsun. Toplumsal, siyasal ve ekonomik sorunları her geçen gün ağırlaştıran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, keyfilikle ve kural tanımazlıkla, Türkiye Cumhuriyeti'ni bir şahıs devletine dönüştürmesine ve 85 milyonu uçuruma sürüklemesine asla izin vermeyeceğiz.

Kamuoyunun bilgisine bir kez daha sunarız ki altılı masa hedefine emin adımlarla ilerlemektedir ve göstereceğimiz ortak cumhurbaşkanı adayı, Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacaktır.

Altılı masa aynı zamanda, demokratik hukuk devleti için Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi tesis edecek Meclis çoğunluğunu da kazanacaktır.

Yeni bir yönetim anlayışı ve siyaset kültürüyle ülkemiz hızla kutuplaşma girdabından çıkartılacak, inancı, kimliği, dünya görüşü ve yaşam tarzı sebebiyle hiç kimse ötekileştirilmeyecek, temel hak ve özgürlükler güvenceye kavuşacak, gençlerin önündeki tüm engeller kaldırılacak, kamuda israfa son verilecek, siyasi ahlak kanunu yürürlüğe girecek, yolsuzlukla ve yozlaşmayla etkin mücadele edilecek, güçlü kurumlar tesis edilecek, tüm terör örgütlerinin, yeraltı suç örgütlerinin ve uyuşturucu baronlarının üzerine kararlılıkla gidilecek, güzel ülkemizin hiçbir çocuğu yoksulluğa mahkum edilmeyecek ve Türkiye rahat bir nefes alacaktır. Altılı masa olarak her zaman vurguladığımız gibi, bu yeni bir başlangıç ve yeni bir inşadır."