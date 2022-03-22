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"300 milyar doların üzerinde para 28 Şubat'ta yok edildi"

Eskişehir'de konuşan Kamu Başdenetçisi Malkoç, "28 Şubat'taki generallerin her birinin yanında kurmay olarak veya yaver olarak, daha sonra 15 Temmuz darbesinde general olarak gördüklerimiz vardı. 28 Şubat bir bakıma FETÖ'cülerin staj yeriydi. TBMM raporunda var, 300 milyar doların üzerinde para 28 Şubat'ta hiç edildi, yok edildi." dedi.

İç Politika 22.03.2022, 00:21
"300 milyar doların üzerinde para 28 Şubat'ta yok edildi"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "28 Şubat'taki generallerin her birinin yanında kurmay olarak veya yaver olarak, daha sonra 15 Temmuz darbesinde general olarak gördüklerimiz vardı. 28 Şubat bir bakıma FETÖ'cülerin staj yeriydi." dedi.

Malkoç, Memur-Sen İl Temsilciliği ve Eğitim-Bir-Sen Eskişehir Şubesince Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "28 Şubat'tan 2023'e Türkiye" konulu konferansta yaptığı konuşmada, bu tür programlara ilgi göstermenin Türkiye'de hukukun üstünlüğünün temini, demokrasinin geleceği ve 28 Şubat'ların yaşanmaması açısından son derece anlamlı ve önemli olduğunu söyledi.

28 Şubat'ın Türkiye'de iç savaşı hedefleyen, Türkiye'yi bölmeye çalışan, gücünü azaltmaya çalışan bir darbe olduğunu ifade eden Malkoç, şunları söyledi:

"Aslında Türkiye'nin yakın tarihine baktığınızda bu tür darbeleri çok görüyoruz. Bunların acısını, sıkıntısını çok yaşadık. Özellikle 1960 darbesinden sonra her 10 yılda bir bu darbeler maalesef tekrarlandı. 1960 darbesi, 1971 muhtırası, 1980 Kenan Evren'in darbesi, 28 Şubat darbesi, ardından unutuldu belki ancak 27 Nisan'daki darbe de bildiri de bir darbe mahiyetindeydi. 15 Temmuz diğerlerine göre nispeten zihnimizde daha taze. Bu toplantılar, sizlerin bu ilgisi darbecilerin bir daha bu işlere teşebbüs edememesi için son derece önemlidir. Maalesef Türkiye'de, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde cuntacılık geleneği bir hastalıktır. Eşkıyalık ve hukuksuzluktur. Bunun en fazla zararı da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne gelmiştir."

"28 Şubat bir bakıma FETÖ'cülerin staj yeriydi"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 28 Şubat darbesinin bir özelliğinin de FETÖ'cülerin, 15 Temmuz darbesini yapacak olanların önünü açtığını belirterek, şunları söyledi:

"Çünkü, 28 Şubat'taki generallerin her birinin yanında kurmay olarak veya yaver olarak, daha sonra 15 Temmuz darbesinde general olarak gördüklerimiz vardı. 28 Şubat bir bakıma FETÖ'cülerin staj yeriydi. TBMM raporunda var, 300 milyar doların üzerinde para 28 Şubat'ta hiç edildi, yok edildi. Eğer 28 Şubat olmasaydı, Cumhurbaşkanımız 15 Temmuz Köprüsü'nü, 18 Mart'ta Çanakkale Köprüsü'nü açtı ya... Veya Osmangazi Köprüsü... Türkiye'de 56 havaalanı var ya veya hızlı trenler yapılıyor ya o yıllarda bunlar bitmiş olacaktı. 28 Şubat bu anlamda en az 20 sene kaybettirdi Türkiye'ye. Fert başına düşen milli gelir 28 Şubat olmasaydı bugün en az 18-20 bin dolar olacaktı."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) 2021'de 6,5 milyon başvuru olduğunu belirten Malkoç, şöyle devam etti:

"Kaymakamlarımızın açık kapıları vardır. Açık kapılara da 1 milyon başvuru olmuş. Evet ne güzel kamuda çalışanları bu yoruyor ama bizim geleneğimizde tarihimizde çok hikayeler anlatılır değil mi tebdili kıyafet ile ilgili. Günümüzün tebdili kıyafeti CİMER'dir, Kamu Denetçiliği Kurumudur."

Etkinliğe, Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Eğitim-Bir-Sen Eskişehir 1 Nolu Şube Başkanı İbrahim Akar ile çok sayıda sendika üyesi katıldı.

Kaynak: AA
#Şeref Malkoç #Eskişehir #kamu başdenetçisi
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