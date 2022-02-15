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3'üncü ittifak 2. kez Ankara'da toplanacak

Cumhur ve Millet ittifakları dışında 3’üncü yol arayışında olan partilerin ilk toplantısı 18 Ocak tarihinde gerçekleştirilmişti. Edinilen bilgiye göre 26 Şubat tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek ikinci toplantıya 8 siyasi parti ve yapının genel başkanlarının, üst düzey yöneticilerinin tamamının katılım sağlaması kararlaştırıldı.

İç Politika 15.02.2022, 10:10 15.02.2022, 10:22
3'üncü ittifak 2. kez Ankara'da toplanacak

Cumhur ve Millet ittifakları dışında 3’üncü yol arayışında ilk toplantı 18 Ocak tarihinde Ankara’da yapıldı. HDP’nin öncülüğünde bir araya gelen 8 siyasi yapının ikinci toplantısının tarihi de netleşti. 26 Şubat'ta Ankara’da bir araya gelecek siyasi yapıların üst düzey yöneticilerinin toplantıya katılım sağlayacağı, toplantının sonunda ortak fotoğrafın kamuoyuna yansıyacağı öğrenildi.

İlk toplantıya HDP, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Emek Partisi, Toplumsal Özgürlük Partisi, Emekçi Hareket Partisi, Halkevleri ve Sosyalist Meclisler Federasyonu’nun temsilcileri katılmıştı.  Edinilen bilgiye göre 26 Şubat tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek ikinci toplantıya 8 siyasi parti ve yapının genel başkanlarının, üst düzey yöneticilerinin tamamının katılım sağlaması kararlaştırıldı.

Genişleme ve ortak mücadele konularının masaya yatırılacağı 8 siyasi yapının ikinci toplantısında CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti’nin genel başkanlarının bir araya geldiği “Liderler Buluşması”nın da gündeme gelmesi bekleniyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması kapsamında bir araya gelen 6 siyasi parti genel başkanının aldığı kararlar 3. ittifak toplantısında da masada olacak, bu konuda bazı mesajlar dile getirilecek.

3 MADDE TEKRAR KONUŞULACAK, ORTAK KAMPANYA YÜRÜTÜLEBİLİR

'3’üncü İttifak’ın 2’inci toplantısının ardından 8 siyasi yapının üst düzey yöneticileri de, ‘Liderler Buluşması’na benzer bir şekilde ortak fotoğraf paylaşarak yaptıkları çalışmaları kamuoyuna duyuracak. İlk görüşmede açıklanan 3 karar çerçevesinde gelişmeler değerlendirilecek.

İlk toplantının sonunda, “Ortak mücadeleyi sürdürmeyi, bu mücadele zeminlerini çoğaltmayı ve güçlendirmeyi, ortak mücadele konularını belirlemek, bunları hayata geçirmeye yönelik içerik, yöntem ve takvimi oluşturmak için düzenli görüşmelere devam etmeyi, mevcut katılımla kendini sınırlamayan, ortak mücadelenin Türkiye’nin bütün demokratik, sol, sosyalist ve devrimci güçlerini kapsayacak şekilde genişletilmesini hedeflemeyi karar altına aldık” ifadeleriyle duyurulan maddeleri kendi kurullarında değerlendiren 8 siyasi yapı, ikinci toplantıda önerilerini dile getirecek ve bu alanda atılacak adımlara dair çerçeveyi somutlaştıracak. 8 siyasi yapının çalışması kapsamında ortak bir kampanya yürütülebileceği de edinilen bilgiler arasında yer aldı.

SOL PARTİ’YE İKİNCİ DAVET

3. İttifak çalışmasının büyüyüp büyümeyeceği, yeni siyasi partilerin katılıp katılmayacağı da merak konusu. İlk buluşmada masaya oturan 8 siyasi yapı ikinci toplantıda da yerini koruyacak. Yeni katılımların gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise bir sonraki görüşmenin gündemi olacak.

İlk buluşmada, HDP’nin çağrısına rağmen toplantıya katılmama kararı alan SOL Parti’ye ikinci bir davet yapılması kararı alındı. Ancak edinilen bilgiye göre 26 Şubat’ta gerçekleştirilecek ikinci toplantı öncesinde henüz SOL Parti’ye davet ulaşmadı.

Kaynak: gazeteduvaR. 

#Cumhur ittifakı #Millet İttifakı #politika
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