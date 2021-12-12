"2022 yılında Milli Elektrikli Tren raylarda olacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM Genel Kurulunda, Bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin konuşmasında, Türkiye'nin, sadece 4 saatlik uçuş süresiyle 1 milyar 650 milyon insanın yaşadığı, 7 trilyon 45 milyar dolar ticaret hacmi bulunan 67 ülkenin merkezi konumunda olduğunu söyledi.

Türk insanına iş, aş, eğitim, sosyal ve kültürel zenginlikler taşıyacak demiryollarını, karayollarını, havalimanlarını, deniz yapılarını, haberleşme sistemlerini inşa ettiklerini belirten Karaismailoğlu, hayata geçirilen dünya çapında yüzlerce eserin millet için gurur vesilesi olduğunu ifade etti.

Avrasya'nın merkezinde, Yeni İpek Yolu'nun kalbinde yer alan Türkiye'nin, ticaretin seyrini belirleyecek bölgesel bir lider olduğunu, hatta onun da ötesine geçerek, dünya ekonomisinin oyun kurucularından biri haline geleceği tarihi bir dönemeçte bulunduğunu dile getiren Karaismailoğlu, "Türkiye'nin geleceği için günlük sığ tartışmalar yerine stratejik bir devlet aklıyla hareket ediyoruz. Attığımız her adım bu büyük stratejinin bir parçasıdır. 4 binden fazla aktif şantiyemizde, 700 binden fazla çalışma arkadaşımızla vizyonumuzu yansıtan stratejilerimize uygun projeleri üretmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Karaismailoğlu, 2003 yılından bu yana ulaşım ve iletişim alanında üretilen projeleri 1 trilyon 136 milyar lira yatırım miktarıyla hayata geçirdiklerini kaydetti.

Bu yatırımların Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya 410 milyar, üretime ise 869 milyar dolarlık etkisi olduğunu aktaran Karaismailoğlu, bu yatırımların toplam istihdama etkisinin de yıllık ortalama 1 milyon 20 bin kişi olarak gerçekleştiğini söyledi.

Yarım asrı aşan bir süre ihmal edilen demiryolları için "Demiryolu Reformu"nu başlattıklarının altını çizen Karaismailoğlu, yeni hat yapımının yanı sıra mevcut konvansiyonel hatları da yenilediklerini, yerli ve milli sinyalizasyon projesini uygulamaya geçirdiklerini belirtti.

Karasal taşımacılıkta demiryolunun payını artırma hedefi

Demiryollarında ilk defa tasarımları yerli olan demiryolu araçları ve ekipmanlarını üretmeye başladıklarını ifade eden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"1213 kilometresi YHT olmak üzere, toplam 2 bin 149 kilometre yeni hat yaptık. Demiryolu ağımızı 12 bin 803 kilometreye çıkardık. Sinyalli hatlarımızı yüzde 172, elektrikli hatlarımızı da yüzde 188 artırdık. Orta Koridor, Pekin'den başlayıp Türkiye'den geçerek Avrupa'ya ulaşıyor. Avrupa'dan Marmaray'ı kullanarak, Bakü-Tiflis-Kars Demir İpek Yolu üzerinden Çin'e giden ihracat trenlerimiz uluslararası ticarette önemli rol alıyor. Kuzey hat olarak belirtilen Çin-Rusya (Sibirya) üzerinden Avrupa'ya gerçekleşen yıllık 5 bin blok trenin yüzde 30’unun geçişini Türkiye’ye kaydırmak için çalışıyoruz. Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun kapasitesini 2024 yılında 3 milyon yolcuya ve 20 milyon ton yük taşımaya yükseltmeyi hedefliyoruz. Ulaştırma ve Lojistik Master Planı çalışmaları kapsamında planladığımız projelerle karasal taşımacılıkta demiryolunun payını ilk etapta yüzde 5’ten yüzde 11'e çıkarmayı hedefliyoruz. İmalat sektörünün lojistik maliyetini düşürmek ve ihracatı artırmak için demiryolu yatırımlarına devam edeceğiz."

Karaismailoğlu, lojistik çalışmalar kapsamında demiryollarını limanlar ve havalimanlarına bağladıklarını, yatırımlardaki demiryolu payını, yüzde 48'e yükselttiklerini, bu rakamı 2023 yılında yüzde 63'e çıkaracaklarını belirtti.

Uluslararası ve ulusal demiryolu işletmesiyle birlikte kentlerdeki yüksek standartlara sahip raylı toplu taşıma sistemlerini de kurduklarını vurgulayan Karaismailoğlu, bugüne kadar toplam 313,7 kilometre kent içi raylı sistem hattını tamamlayarak hizmete sunduklarını kaydetti.

"2022 yılında Milli Elektrikli Tren raylarda olacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, kent içi ulaşım problemlerini çözme yolunda birçok adımı attıklarını, Ankara'da, Kocaeli'de, Kayseri'de, Bursa'da, Gaziantep'te raylı sistem çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Saatte 160 kilometre hıza sahip Milli Elektrikli Tren setinin test süreçlerini tamamladıklarını belirten Karaismailoğlu, "2022 yılında Milli Elektrikli Tren raylarda olacak. 225 kilometre hızında tren seti projesi tasarım çalışmalarını da tamamladık. Prototipi 2022 yılında tamamlamayı ve 2023 yılında seri üretimine geçmeyi planlıyoruz." dedi.

Karayolları için belirlenen akıllı, çevreci ve bütünsel kalkınmaya katkı sağlayacak politikalar çerçevesinde yatırım faaliyetlerini sürdürdüklerini dile getiren Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Ülkemizin zor coğrafi koşullarını tüneller, köprüler ve viyadüklerle aştık. Mevcut 6 bin 100 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı 28 bin 430 kilometreye çıkardık. Yap-işlet-devret modeliyle 2023 yılına kadar 6 proje ile toplam 579 kilometre, 2035 yılına kadar 13 proje ile toplam 3 bin 767 kilometre daha otoyol yapımını hayata geçirmeyi planlıyoruz. Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı’nı hazırlarken 'Her yerde, herkes için ve her zaman ulaşımda erişebilirlik' yaklaşımımızı merkeze aldık. Pek çok projemizde olduğu gibi, ulaşım hizmetlerinin herkes için erişilebilir hale gelmesinde de öncü kuruluş olmayı hedefledik."

"6G, yüksek hızlı Türkiye'nin kablosuz sinir sistemi olacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, haberleşme sektöründe fiber ve genişbant altyapısının ve kullanımının yaygınlaştırılması, sektörde etkin rekabetin ve tüketici refahının geliştirilmesi, yerli ve milli üretimin desteklenmesi, siber güvenliğin geliştirilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi ile elektronik haberleşme altyapısında dışa bağımlılığı ortadan kaldıracaklarının altını çizen Karaismailoğlu, "Önümüzdeki dönemde 6G, yüksek hızlı Türkiye'nin kablosuz sinir sistemi olacak." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, e-Devlet kapısını kullanan kişi sayısının 57 milyonu aştığını, vatandaşların artık kamu binalarına gitmeden sadece tek tıkla birçok hizmete kolaylıkla erişebildiğini belirtti.

İletişim ve haberleşmede tüm yenilikleri halkın hizmetine sunarak, gençlerin her türlü veriye daha hızlı ve sağlıklı şekilde ulaşabilmesi için çalışıldığını aktaran Karaismailoğlu, iletişim altyapısını geleceğe uygun biçimde kurmaya katkı sunacak TÜRKSAT 5A'yı hizmete aldıklarını anımsattı.

Karaismailoğlu, beşinci nesil haberleşme uydularından bir diğeri olan TÜRKSAT 5B’yi de geçtiğimiz günlerde teslim aldıklarını, TÜRKSAT 5B uydusunu 19 Aralık sabah 06.58’de SpaceX Falcon 9 roketiyle uzaya göndereceklerini açıkladı.

"Kanal İstanbul, dünya deniz taşımacılığına yeni bir soluk getirecek"

Bakan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul Projesinin dünya deniz taşımacılığına yeni bir soluk getireceğini, Türkiye'nin denizlerdeki lojistik hakimiyetini artıracağını, ulaşım sektörü ve denizcilik alanında yeni bir çağın kapısının aralanacağını söyledi.

Gemi trafiğindeki artışın, gemi boyutlarının büyümesinin dünya mirası İstanbul üzerinde büyük baskı ve tehdit oluşturduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, 54 iskelede günde 500 bin yolcu taşıyan şehir içi vapur ve feribotlar için de çok ciddi kaza riskinin söz konusu olduğunu belirtti.

Dünyadaki ticaret hacmi ve bölge ülkelerindeki gelişmeler dikkate alındığında boğazdan geçen gemi sayısının 2035 yılında 52 bine, 2050'li yıllarda ise 78 bine ulaşacağının öngörüldüğüne işaret eden Karaismailoğlu, "Bekleme süresi gemi trafiğine, hava şartlarına, yaşanacak bir kaza veya arızaya bağlı olarak 3-4 günü hatta haftayı bulabilmektedir. Bu nedenle, İstanbul Boğazı'na alternatif bir su yolunun planlanması zorunlu hale gelmiştir. Kanal İstanbul kapsamındaki ilk ulaşım köprüsü Sazlıdere Köprüsü'nün temelini atarak projemize başladık. Halkalı-Ispartakule arası demiryolu hattı projemizi de kanalın altından tünel ile geçecek şekilde planladık. Çalışmalara başladık." bilgisini verdi.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin hava ulaşım faaliyetleriyle de dünyada en hızlı gelişim gösteren ülkelerden biri haline geldiğini, 56 olan havalimanı sayısını yakında 61'e çıkaracaklarını kaydetti.

İstanbul Havalimanı'nda 200 bin kişinin istihdam edildiğini, devletin kasasından bir kuruş çıkmadan hayata geçirilen yatırım tutarının 10 milyar avro olduğunu aktaran Karaismailoğlu, devletin bu projeden işletme süresi boyunca 22 milyar avro gelir elde edeceğini söyledi.

Antalya Havalimanı'nda kapasite yetersizliğinin, ilave yapılacak tesisler ve yatırımlarla giderileceğini anlatan Karismailoğlu, 8 milyar 555 milyon avroluk ihale bedelinin son yıllarda Türkiye'nin hazinesine kazandırılan rekor düzeyde bir kamu kazancı olduğunu vurgulayarak, "Bürokratları, yatırımcıları tehdit edenlere Antalya Havalimanı ihalesi ders olsun." diye konuştu.

Bütün dünyanın gıptayla takip ettiği bir başka gurur projesinin de Çanakkale Köprüsü olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Çanakkale Köprüsü, Çanakkale'de bir abide gibi yükseldi. 318 metre çelik ayak yüksekliği, 2 bin 23 metre iki çelik ayak açıklığıyla dünyanın en büyük projesi. Saatler süren yolculuklar altı dakikaya düşüyor. Feribottan başka hiçbir alternatif ulaşım aracı olmayan bir bölgede 4 bin 600 metre uzunluğunda. Bütün milletvekillerimizi, bütün vatandaşlarımızı günler sonra açacağımız Çanakkale Köprüsü'nün açılışına bekliyoruz."