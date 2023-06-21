"16'lı yetmez daha da artırman lazım"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 16'lı masa çıkışına yönelik, "Ne diyordu altılı masa diyordu. Şimdi gerekirse '16'lı masa' diyor yetmez bunu daha da arttrman lazım. Masadaki ortakları çoğaltmak netice vermez. Bu millet irade ister eser ister. Yalanla dolanla talanla bir yere varılmaz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin ardından yapılan ilk AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Meclis'imizin yeni yasama döneminin ve grup toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum. Yeni seçilen milletvekillerimizi tebrik ediyorum. Rabbimden size muvaffakiyetler diliyorum. Grubumuzun ilk toplantısı sebebiyle seçimleri zaferle taçlandıran arkadaşlarıma buradan tekrar şükranlarımı sunuyorum.

MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'ye ve ülkücü kardeşlerimize, YRP Genel Başkanı Erbakan'a ve milli görüşçülere, BBP Başkanı Destici ve Alperen'lere, DSP Başkanı Aksakal ve arkadaşlarına, HÜDA Par Başkanı Zerkiya Yapıcıoğlu ve arkadaşlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Sinan Oğan ve tavrını milli iradeden yana koyanlara teşekkür ediyorum.