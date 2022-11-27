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14 seçim anketinin ortalamasından kimsenin beklemediği sonuçlar çıktı

Ekim ayında Türkiye'nin önde gelen araştırma şirketlerinin yaptığı seçimlere ilişkin 14 anketin ortalaması alınırken, ortaya çıkan oy oranları şaşkınlık yarattı.

İç Politika 27.11.2022, 08:55
14 seçim anketinin ortalamasından kimsenin beklemediği sonuçlar çıktı

Partilerin seçim çalışmaları devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

14 anketin ortalaması alındı! Oy oranları ortaya çıktı! Kimse beklemiyordu - Sayfa 2

Son olarak 14 anket şirketinin ekim ayında yapmış oldukları araştırmanın ortalaması alındı.

14 anketin ortalaması alındı! Oy oranları ortaya çıktı! Kimse beklemiyordu - Sayfa 3

Yapılan çalışmanın sonucuna göre AK Parti yüzde 32,6 ile birinci parti olurken,

14 anketin ortalaması alındı! Oy oranları ortaya çıktı! Kimse beklemiyordu - Sayfa 4

CHP yüzde 26,6 ile ikinci sırada yer aldı.

14 anketin ortalaması alındı! Oy oranları ortaya çıktı! Kimse beklemiyordu - Sayfa 5

İYİ Parti yüzde 13,3 ile üçüncü,

14 anketin ortalaması alındı! Oy oranları ortaya çıktı! Kimse beklemiyordu - Sayfa 6

HDP yüzde 10 ile dördüncü,

14 anketin ortalaması alındı! Oy oranları ortaya çıktı! Kimse beklemiyordu - Sayfa 7

MHP ise yüzde 7,4 ile beşinci sırada konumlandı.

14 anketin ortalaması alındı! Oy oranları ortaya çıktı! Kimse beklemiyordu - Sayfa 8

İKİ İTTİFAK KAFA KAFAYA


İttifaklar bazında bakıldığında ise AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 40 olurken,14 anketin ortalaması alındı! Oy oranları ortaya çıktı! Kimse beklemiyordu - Sayfa 9

CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 39,9 olarak kayıtlara geçti.

14 anketin ortalaması alındı! Oy oranları ortaya çıktı! Kimse beklemiyordu - Sayfa 10

SEÇİMİN KADERİNİ HDP BELİRLEYECEK

Çalışmada en dikkat çeken nokta HDP'nin oy oranı oldu. Bu sonuçlara göre yüzde 10 alan HDP seçimin kaderini belirleyecek. HDP'nin destekleyeceği ittifak ipi göğüsleyecek.

14 anketin ortalaması alındı! Oy oranları ortaya çıktı! Kimse beklemiyordu - Sayfa 11

14 anketin ortalamasının alındığı çalışmada diğer partilerin oy oranı şöyle:

DEVA: Yüzde 2,3

14 anketin ortalaması alındı! Oy oranları ortaya çıktı! Kimse beklemiyordu - Sayfa 12

Zafer: Yüzde 2,1

14 anketin ortalaması alındı! Oy oranları ortaya çıktı! Kimse beklemiyordu - Sayfa 13

Gelecek: Yüzde 1,7

14 anketin ortalaması alındı! Oy oranları ortaya çıktı! Kimse beklemiyordu - Sayfa 14

Yeniden Refah: Yüzde 1,4

14 anketin ortalaması alındı! Oy oranları ortaya çıktı! Kimse beklemiyordu - Sayfa 15

Saadet: Yüzde 0,9

MEDYA RADAR

#Seçim #anket #ortlama #ak parti
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