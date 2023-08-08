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13 milletvekilinin dosyası komisyona sevk edildi

13 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası TBMM'de komisyona sevk edildi.

İç Politika 08.08.2023, 11:08
13 milletvekilinin dosyası komisyona sevk edildi

Aralarında CHP grup Başkanı Özgür Özel’e ait dosyanın da bulunduğu 13 dokunulmazlık dosyası TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu’na havale edildi.

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