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Röportaj
İbrahim Tatlıses’ten kaza yerine koşan Ahmet Tatlıses’e çok sert sözler!
Genel
29.08.2022, 13:21
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafik kazası geçirerek araca sıkışan şarkıcı İbrahim Tatlıses, olay yerine ilk gelen ve mahkemelik olduğu oğlu Ahmet Tatlıses hakkında açıklamalarda bulundu.
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#ingiltere
#yekta saraç
#aşı
#final
#Bright Osayi-Samuel
#çevre
#Hal yasası
#olay
#grev
#Nevşehir
#Strasbourg
#Yıldırım Bayezid
#Alexander Isak
#milletvekili
#Korsan
#Beykoz Sarıyer
#Audi
#khan
#Özel Harekat
#Senegal
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