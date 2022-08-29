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İbrahim Tatlıses’ten kaza yerine koşan Ahmet Tatlıses’e çok sert sözler!

Genel 29.08.2022, 13:21
İbrahim Tatlıses’ten kaza yerine koşan Ahmet Tatlıses’e çok sert sözler!
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafik kazası geçirerek araca sıkışan şarkıcı İbrahim Tatlıses, olay yerine ilk gelen ve mahkemelik olduğu oğlu Ahmet Tatlıses hakkında açıklamalarda bulundu.