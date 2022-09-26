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İbrahim Tatlıses'ten kafaları karıştıran paylaşım!

Genel 26.09.2022, 11:32
İbrahim Tatlıses'ten kafaları karıştıran paylaşım!
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Son olarak kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya ile aşk yaşayan şarkıcı İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.