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Röportaj
İbrahim Tatlıses'ten kafaları karıştıran paylaşım!
Genel
26.09.2022, 11:32
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Son olarak kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya ile aşk yaşayan şarkıcı İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
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#uzay
#abd
#marmaris
#futbol
#duygu karayel
#baskın
#çevre
#Rejim Saldırı
#haber spikeri
#yekta saraç
#Yozgat
#Gyimah
#RDX
#hatay günleri
#sprint
#ege muslera
#Doğu Türkistan raporu
#Orman
#kaçak kazaı
#rastgele test
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