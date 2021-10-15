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İbrahim Tatlıses'in gelinine taktığı hediye servet değerinde

Genel 15.10.2021, 14:23
İbrahim Tatlıses'in gelinine taktığı hediye servet değerinde
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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturdu. girmişti. İbrahim Tatlıses'in gelinine taktığı bir servet değerindeki düğün hediyesi çok konuşuldu.