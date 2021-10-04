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İbrahim Tatlıses'in 5 konser için alacağı ücret dudak uçuklattı

Genel 04.10.2021, 10:05
İbrahim Tatlıses'in 5 konser için alacağı ücret dudak uçuklattı
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12 yıl aradan sonra yeniden sahnelere dönen İbrahim Tatlıses, yılbaşında Belarus'ta vereceği 5 konser için alacağı rakam adeta dudak uçuklattı.