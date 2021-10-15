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Hedefi Galatasaray

Spor 15.10.2021, 23:39
Hedefi Galatasaray
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Sezon başında Galatasaray'dan Giresunspor'a kiralanan Okan Kocuk amacının Galatasaray'a daha güçlü dönmek olduğunu söyledi.