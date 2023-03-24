Yusuf İslam'dan Ramazana özel animasyon filmi
Ünlü sanatçı Yusuf İslam, Ramazan ayına özel bir animasyon filmi hazırladı.
İngiliz asıllı Müslüman müzisyen insani yardım gönüllüsü Yusuf İslam, Ramazan ayını çocuklara sevdirmek adına bir animasyon hazırladı.
Usta sanatçı, 'Ramadan Moon' adıyla hazırladığı animasyonla çocukların, yetişkinlerle birlikte benzer heyecanı yaşamalarını amaçlandığını belirtti.
Ramazan ayının gelmesine günler kala yurt genelinde hummalı çalışmalar ile iftarı ayrı sahuru ayrı bir neşe olan on bir ayın sultanı için tarihi camiler Osmanlı geleneği mahyalarla süslendi.
Birçok ebeveyn, Ramazan'ın bereketini ve birliğini çocuklarına aktarmak için şimdiden geleneksel etkinlik programlarına bakmaya başladı. İngiliz asıllı Müslüman şarkıcı ve söz yazarı Yusuf İslam, Ramazan ayını yetişkinler kadar idrak etmesi ve benimsemesi adına çocuklar için muhteşem bir animasyon hazırladı.
Yusuf İslam'ın Twitter hesabından yayımladığı animasyonda, Ramazan ayında yerine getirilen oruç ibadeti için sahura, iftara, namaza yer verilirken bunların çocuklarla beraber yapılması gerektiği gözler önüne serildi.
Çocuklar için anlaşılır bir dille hazırlanan 'Ramadan Moon' animasyonu büyük beğeni aldı. Özellikle çocuklarına Ramazan ayının faziletini, birliğini ve beraberliğini anlatmak isteyen ebeveynler için kaynak niteliğinde görüldü.
"HAYIRLI RAMAZANLAR!"
Animasyonun tasarımcısı, yönetmeni ve yapımcısı olan Merve Çirişoğlu, söz konusu videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak şu notu ekledi:
"Sevgili Yusuf İslam ve çocuklarla yaptığımız animasyon serimizin ilk bölümüydü "Ramadan Moon"
Heyecanla paylaştığımız bir mübarek ay daha.
Hayırlı Ramazanlar!"
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|25
|60
|2. Fenerbahçe
|24
|54
|3. Beşiktaş
|25
|49
|4. A.Demirspor
|25
|45
|5. Trabzonspor
|25
|44
|6. Başakşehir
|24
|41
|7. Kayserispor
|25
|38
|8. Konyaspor
|25
|34
|9. Karagümrük
|24
|31
|10. Antalyaspor
|25
|28
|11. Alanyaspor
|25
|28
|12. Sivasspor
|25
|27
|13. Kasımpaşa
|25
|26
|14. Gaziantep FK
|25
|25
|15. Ankaragücü
|24
|25
|16. İstanbulspor
|24
|24
|17. Giresunspor
|24
|23
|18. Hatayspor
|24
|23
|19. Ümraniye
|25
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|26
|54
|2. Eyüpspor
|26
|53
|3. Pendikspor
|26
|47
|4. Rizespor
|25
|46
|5. Keçiörengücü
|26
|46
|6. Sakaryaspor
|26
|46
|7. Bodrumspor
|26
|41
|8. Manisa FK
|25
|39
|9. Boluspor
|25
|38
|10. Bandırmaspor
|25
|37
|11. Göztepe
|25
|35
|12. Tuzlaspor
|26
|28
|13. Altay
|26
|25
|14. Adanaspor
|26
|25
|15. Erzurumspor
|25
|24
|16. Altınordu
|25
|20
|17. Gençlerbirliği
|25
|17
|18. Denizlispor
|26
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|26
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|28
|69
|2. M.City
|27
|61
|3. M. United
|26
|50
|4. Tottenham
|28
|49
|5. Newcastle
|26
|47
|6. Liverpool
|26
|42
|7. Brighton
|25
|42
|8. Brentford
|27
|42
|9. Fulham
|27
|39
|10. Chelsea
|27
|38
|11. Aston Villa
|27
|38
|12. Crystal Palace
|28
|27
|13. Wolves
|28
|27
|14. Leeds United
|27
|26
|15. Everton
|28
|26
|16. Nottingham Forest
|27
|26
|17. Leicester City
|27
|25
|18. West Ham United
|26
|24
|19. Bournemouth
|27
|24
|20. Southampton
|28
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|26
|68
|2. Real Madrid
|26
|56
|3. Atletico Madrid
|26
|51
|4. Real Sociedad
|26
|48
|5. Real Betis
|26
|45
|6. Villarreal
|26
|41
|7. Athletic Bilbao
|26
|36
|8. Rayo Vallecano
|26
|36
|9. Osasuna
|26
|34
|10. Celta Vigo
|26
|34
|11. Mallorca
|26
|32
|12. Girona
|26
|31
|13. Getafe
|26
|29
|14. Sevilla
|26
|28
|15. Cadiz
|26
|28
|16. Real Valladolid
|26
|28
|17. Espanyol
|26
|27
|18. Valencia
|26
|26
|19. Almeria
|26
|26
|20. Elche
|26
|13