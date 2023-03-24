Yusuf İslam'dan Ramazana özel animasyon filmi

İngiliz asıllı Müslüman müzisyen insani yardım gönüllüsü Yusuf İslam, Ramazan ayını çocuklara sevdirmek adına bir animasyon hazırladı.

Usta sanatçı, 'Ramadan Moon' adıyla hazırladığı animasyonla çocukların, yetişkinlerle birlikte benzer heyecanı yaşamalarını amaçlandığını belirtti.

Ramazan ayının gelmesine günler kala yurt genelinde hummalı çalışmalar ile iftarı ayrı sahuru ayrı bir neşe olan on bir ayın sultanı için tarihi camiler Osmanlı geleneği mahyalarla süslendi.

Birçok ebeveyn, Ramazan'ın bereketini ve birliğini çocuklarına aktarmak için şimdiden geleneksel etkinlik programlarına bakmaya başladı. İngiliz asıllı Müslüman şarkıcı ve söz yazarı Yusuf İslam, Ramazan ayını yetişkinler kadar idrak etmesi ve benimsemesi adına çocuklar için muhteşem bir animasyon hazırladı.

Yusuf İslam'ın Twitter hesabından yayımladığı animasyonda, Ramazan ayında yerine getirilen oruç ibadeti için sahura, iftara, namaza yer verilirken bunların çocuklarla beraber yapılması gerektiği gözler önüne serildi.

Çocuklar için anlaşılır bir dille hazırlanan 'Ramadan Moon' animasyonu büyük beğeni aldı. Özellikle çocuklarına Ramazan ayının faziletini, birliğini ve beraberliğini anlatmak isteyen ebeveynler için kaynak niteliğinde görüldü.

"HAYIRLI RAMAZANLAR!"

Animasyonun tasarımcısı, yönetmeni ve yapımcısı olan Merve Çirişoğlu, söz konusu videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak şu notu ekledi:

"Sevgili Yusuf İslam ve çocuklarla yaptığımız animasyon serimizin ilk bölümüydü "Ramadan Moon"

Heyecanla paylaştığımız bir mübarek ay daha.

Hayırlı Ramazanlar!"