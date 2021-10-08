Yürek yakan görüntü! Yüzlercesi telef oldu

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Bursa Yenişehir'deki Kocasu Deresi'nde suların çekilmesi balık ölümlerine sebep oldu
Hayat 08.10.2021, 07:34 08.10.2021, 08:04
Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki Kocasu Deresi'nde balık ölümleri yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde tarlaya giden Yenişehir kırsal Karasıl Mahallesi Muhtarı Cengiz Şen, dere suyunun çekildiğini ve binlerce balık ölümünün gerçekleştiğini gördü.
Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Boğazköy Barajı'ndan "can suyu"nun salınması gerektiğini belirterek aksi durumda balık ölümlerinin artacağına dikkati çekti.
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