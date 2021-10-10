Yunuslar artık daha çok geliyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla sahillerden temizlenip etkisini yitiren müsilaj sonrasında yunusların İzmit Körfezi'ni daha fazla ziyaret ettiği görülüyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesince başlatılan çevre projeleriyle müsilajdan arındırılan İzmit Körfezi'ne giren yunuslar, kendilerini izleyenlere keyifli anlar yaşattı.
İzmit Körfezi'nde görülen yunuslar, kıvrak hareketleri ve su yüzeyinde hızlı yüzmeleriyle vatandaşları kendilerine hayran bıraktı.
Yunusların su üstünde yaptıkları oyunlar, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Büyükşehir Belediyesinin deniz suyunun kalitesini yükseltmek ve deniz canlıları popülasyonunu artırmak amacıyla hayata geçirdiği projeler sayesinde İzmit Körfezi büyük oranda temizlendi.
Körfezde müsilajla mücadelede önemli çalışmalar gerçekleştiren belediye, sosyal medya hesaplarından bu anı, "Müsilaj sonrası İzmit Körfezi, Sevdamız Kocaeli." ifadesiyle paylaştı.
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