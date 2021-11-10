Yunanistan tarafından itilen göçmenler kurtarıldı
Avrupa'ya geçmek için Ege Denizi'ni kullanmak isteyen 52 düzensiz göçmen Yunan sahil güvenlik ekipleri tarafından Türkiye tarafına geri itildi.
Hayat 10.11.2021, 01:04
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 52 düzensiz göçmen kurtarıldı.
İlçe açıklarında, farklı saatlerde lastik bot ve can salında düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen lastik bottaki 52 kişiyi kurtardı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
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