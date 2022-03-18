Yük treni tıra çarptı: Sürücü son anda kurtuldu
Elazığ'da hemzemin geçitte, tren tırla çarpıştı. Sürücü son anda tırdan atlayarak kurtuldu.
Hayat 18.03.2022, 16:30
Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde hemzemin geçitte, tıra yük treni çarptı.
Trenin geldiğini fark eden sürücü son anda tırdan atlayabildi.
Yük trenin çarptığı tır yaklaşık 100 metre sürüklendi.
Ekipler, kaza yerinde inceleme başlattı.
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