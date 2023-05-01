Yerli savaş uçağının adı kondu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Muharip Uçağın adının "KAAN" olduğunu açıkladı.

Erdoğan, "Bugün savunma ve havacılık alanında tarihi günlerimizden birini daha yaşıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Artık karada, denizde ve denizaltında, havada, uzayda her alanda varız. Gazi Mustafa Kemal'in 'İstikbal göklerdedir' diyerek işaret ettiği istikbalin sembolü olan neticelere bugün ulaştık. Onun için bugün 'İstikbal' diyoruz."

Erdoğan, "Milletimizin canına kasteden DEAŞ'ından PKK, PYD, YPG'sine kadar eli kanlı terör örgütlerinin hiçbirine nefes aldırmıyoruz, aldırmayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki dönemde de istihbarat teşkilatımız, Silahlı Kuvvetlerimiz, polisimiz, jandarmamızla terör örgütlerinin inlerini başlarına geçirmeyi sürdüreceğiz."

Erdoğan, "Milli muharip uçağımızın ismi KAAN'dır. İsim babası da Devlet Bey'dir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye güçlendikçe bölgemizde ve dünyada barışın, adaletin, hakkaniyetin kökleştiğini hep birlikte göreceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Çok yakında Hürjet, Hava Kuvvetlerimiz envanterine katılacak. Hürjet'i, TCG Anadolu Gemimize de konuşlandıracağız. Hürjet, kendi silahlarımız ve kendi radarlarımızla donatılarak kısmen F-16'larımızın da yerine geçilebilecek."