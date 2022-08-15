Yaralı halde bulundu

Munzur Vadisi'nde devriye görevi yapan jandarma, ormanlık alanda yavru bir yaban keçisi buldu.

Hayvanın yaralı olduğunu fark eden ekipler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden DKMP görevlileri, keçiyi teslim aldı.

Yaban keçisinin tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacağı belirtildi.