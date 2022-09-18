Vinçle gelin ve damadın önünü kesti
Karabük'te bir vinç operatörü bahşiş almak için düğün konvoyunun önünü kesti.
Hayat 18.09.2022, 10:30
Karabük'ün Eflani ilçesinde, gelin arabasının önünü vinçle kesen operatör bahşişi alınca yolu açtı.
İlçede hazır beton işi yapan vinç operatörü Nurullah Soydan, dünyaevine girmeye hazırlanan Hakan Özen ve Nurşen Demirtaş'ın düğün konvoyunun önünü Eflani yakınlarında kullandığı vinçle kesti.
Gelin arabasından inen damat, vincin ucundaki "Hakan ve Nurşen çiftine ömür boyu mutluluklar dileriz" notunun altındaki mandallara bir miktar para taktı.
Bahşişi alan vinç operatörünün yolu açmasıyla konvoy düğün salonuna doğru hareket etti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler beğeni topladı.
Kaynak: AA
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