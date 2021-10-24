Uyarı geldi: Kar geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu gece Doğu Karadeniz'in yüksek yerlerinde kar yağışı olabileceği uyarısında bulundu.
Hayat 24.10.2021, 19:23
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin'de görülecek yağışlar, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacak.
Rize ve Artvin'in kuzeyinde görülecek yağışların, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Yağışların, 1100 metre üzeri yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli kar şeklinde olacağı öngörülüyor.
Ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, sel, yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA
13
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|10
|24
|2. Hatayspor
|10
|20
|3. Fenerbahçe
|9
|19
|4. Karagümrük
|10
|18
|5. Beşiktaş
|9
|17
|6. Konyaspor
|10
|17
|7. Galatasaray
|9
|17
|8. Alanyaspor
|9
|17
|9. Altay
|10
|15
|10. Adana Demirspor
|10
|13
|11. Başakşehir
|10
|12
|12. Gaziantep FK
|10
|12
|13. Öznur Kablo Yeni Malatya
|10
|12
|14. Sivasspor
|10
|11
|15. Kayserispor
|10
|11
|16. Giresunspor
|10
|9
|17. Antalyaspor
|10
|9
|18. Göztepe
|10
|8
|19. Kasımpaşa
|10
|6
|20. Rizespor
|10
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|10
|24
|2. Ankaragücü
|10
|24
|3. Eyüpspor
|10
|20
|4. Erzurumspor
|10
|19
|5. Bandırmaspor
|10
|18
|6. Kocaelispor
|8
|16
|7. Tuzlaspor
|9
|14
|8. Samsunspor
|9
|12
|9. Boluspor
|9
|11
|10. Bursaspor
|9
|11
|11. Gençlerbirliği
|8
|11
|12. Menemenspor
|10
|11
|13. İstanbulspor
|9
|10
|14. Denizlispor
|9
|10
|15. Altınordu
|10
|10
|16. Adanaspor
|10
|9
|17. Manisa FK
|10
|9
|18. Ankara Keçiörengücü
|9
|7
|19. Balıkesirspor
|9
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|9
|22
|2. Man City
|9
|20
|3. Liverpool
|8
|18
|4. West Ham
|9
|17
|5. Brighton
|9
|15
|6. Tottenham
|9
|15
|7. M. United
|8
|14
|8. Everton
|9
|14
|9. Leicester City
|9
|14
|10. Arsenal
|9
|14
|11. Wolverhampton
|9
|13
|12. Brentford
|9
|12
|13. Aston Villa
|9
|10
|14. Watford
|9
|10
|15. Crystal Palace
|9
|9
|16. Southampton
|9
|8
|17. Leeds United
|9
|7
|18. Burnley
|9
|4
|19. Newcastle
|9
|4
|20. Norwich City
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|9
|20
|2. Real Sociedad
|9
|20
|3. Osasuna
|10
|18
|4. Real Madrid
|8
|17
|5. Atletico Madrid
|8
|17
|6. Rayo Vallecano
|9
|16
|7. Athletic Bilbao
|9
|16
|8. Barcelona
|8
|15
|9. Real Betis
|9
|15
|10. Valencia
|10
|13
|11. Espanyol
|10
|13
|12. Mallorca
|10
|12
|13. Villarreal
|9
|11
|14. Elche
|10
|10
|15. Celta de Vigo
|9
|7
|16. Granada
|9
|7
|17. Cádiz
|10
|7
|18. Deportivo Alaves
|9
|6
|19. Levante
|10
|5
|20. Getafe
|9
|2