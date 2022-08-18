"Tuz Gölü'ne tankerlerle su taşıdık, flamingolara can suyu verdik"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, flamingolarla ilgili yaptığı paylaşımda "Yetmedi, bir kaynak bulduk, kilometrelerce boru döşedik, flamingolara can suyu verdik." ifadelerini kullandı.
Hayat 18.08.2022, 23:48 18.08.2022, 23:51
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından Tuz Gölü'ndeki flamingolara ilişkin paylaşımda bulundu.
Kurum, paylaşımında, "Tuz Gölü'ne önce tankerlerle su taşıdık. Yetmedi, bir kaynak bulduk, kilometrelerce boru döşedik, flamingolara can suyu verdik. Çok şükür Anadolu'muzun allı turnalarını yaşattık. Şimdi de büyüdüler, uçmaya, göçe hazırlanıyorlar." ifadelerini kullandı.
Bakan Kurum, Tuz Gölü'ndeki flamingoların anlık görüntülerinin yer aldığı videoyu da paylaştı.
Tuz Gölü’ne önce tankerlerle su taşıdık.— Murat KURUM (@murat_kurum) August 18, 2022
Yetmedi, bir kaynak bulduk, kilometrelerce boru döşedik, flamingolara can suyu verdik.
Çok şükür Anadolu'muzun allı turnalarını yaşattık.
Şimdi de büyüdüler; uçmaya, göçe hazırlanıyorlar.
Tuz Gölü anlık. pic.twitter.com/UlsZeVyjMn
Kaynak: AA
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