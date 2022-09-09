Turşuyu en hızlı kuran ödülünü aldı

Çubuk Belediyesince düzenlenen ve 11 Eylül'e kadar sürecek festivalde turşu, turşu suyu, vişneli baklava gibi yöresel ürünlerin satış ve tadımı yapılıyor.

Festival kapsamında en hızlı turşu kurma yarışması gerçekleştirildi. 6 kişinin katıldığı yarışma sonucunda birinci olan 61 yaşındaki Satı Özkan'a, çeyrek altın hediye edildi.

Satı Özkan, turşu kavanozunda salatalık, dereotu, sarımsak, karabiber ve sirke kullandığını belirterek, yarışmayı kazandığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, gastronomi temasıyla düzenledikleri festivalde yöresel yemekleri ve lezzetleri tanıtmak istediklerini söyledi.

Gençlerin ve ev kadınlarının gün boyunca çeşitli yemekler yaparak yarışacağını dile getiren Demirbaş, "Festivalimizin ilçe ve ülke ekonomisine katkısı bulunuyor. Gerek Ankara gerek ülkemizin dört bir yanına Çubuk turşumuzu gönderiyoruz. Son yıllarda 25 ülkeye ihraç ediliyor. Artık dünyada bilinen bir ürün olmuştur. Hedefimiz coğrafi işaretli ürünlerimizin sayısını artırmak, hayalimiz ilçemizi bir gastronomi merkezi yapmak." ifadesini kullandı.

Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Zeki Açıköz de 35 ilden şefin festivale geldiğini belirtti.

Çubuk yemeklerini tanımaya çalıştıklarını ifade eden Açıköz, "Çubuk turşusunu yıllardan beridir kullanıyoruz. Şimdi Çubuk'un yemeklerinin de tanınmasını ve kullanılmasını istiyoruz." diye konuştu.