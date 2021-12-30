Türkiye'nin en kısa boylu kadını hayata veda etti
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan ve 72 santimetrelik boyuyla Türkiye'nin en kısa kadını olan Elif Kocaman yaşamını yitirdi.
Hayat 30.12.2021, 16:43 30.12.2021, 16:47
"Dünyanın En Kısa Boylu Kadını" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na da giren ancak 2010 yılında unvanını Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan 69 santimetrelik Bridgette Jordan'a kaptıran Kocaman, 2 gün önce zatürre teşhisiyle ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Yoğun bakım servisinde tedavi gören Kocaman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kocaman'ın cenazesi Karabacak köyünde toprağa verilecek.
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