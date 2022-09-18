Nusret Mayın Gemisi'nin boğaza döşediği mayın örneği, Çanakkale Savaşı'nda yaralanan askerler için hazırlanan takma bacak gibi örneklerin bulunduğu bazı savaş dönemlerine ait askeri malzeme, mühimmat ve üniformalar, "Türkiye Gaziler Evi"nde sergileniyor.

Bir hayırseverin Hamamönü'de, Kore ve Kıbrıs Gazileri (Korsavaş) Derneği için bağışladığı binada, Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve Kore Savaşı ile 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda kullanılan bazı askeri mühimmat, malzeme ve üniformaların yer aldığı "Türkiye Gaziler Evi" kuruldu.

Korsavaş Derneği ve Türkiye Gaziler Evi Başkanı Ertuğrul Erdoğan'ın kişisel gayretleriyle topladığı ve derneğe hediye edilen farklı savaş dönemlerine ait malzemeler, ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Sergilenenler arasında, Çanakkale Savaşı'nda yaralanan askerler için hazırlanan takma bacak, düşman askerlerine ait mataralar, benzin bidonları bulunuyor.

Gaziler evindeki sergide, dünya tarihinin dönüm noktalarından birini belirleyen Nusret Mayın Gemisi'nin, Çanakkale Boğazı intikal rotalarına döktüğü mayınlardan örnek de yer alıyor. Çanakkale Savaşları sırasında boğaza döşediği mayınlarla savaşın kaderini değiştiren, Yüzbaşı Hakkı Bey kumandasındaki gemi, 7-8 Mart gecesi, düşman gemilerinin girmesine çok az bir süre kala 26 mayını boğazın sularına döşemiş, itilaf kuvvetleri, Nusret'in döşediği mayınlarla Irresistible, Ocean ve Bouvet adlı 3 büyük gemisini kaybetmişti.

"Dönemin şartlarını göstermek istedik"

Dernek Başkanı Ertuğrul Erdoğan, AA muhabirine, farklı savaş dönemlerine ait malzemelerle oluşturdukları köşelerde, o dönemin şartlarını göstermek istediklerini belirtti.

Erdoğan, "Üniformaları, askeri malzemeleri sergileyerek, genç nesle askerlik sevgisini aşılamak, genç nesli askerlik mesleğine yönlendirmek ve ecdadımızın hangi savaşları görüp hangi fedakarlıklarda bulunduklarını ve bugünleri mutlu ve refah bir şekilde yaşamamıza nelerin sebep olduğunu öğrenmelerini sağlamak istiyoruz." dedi.

Ziyarete gelen gazilerin de savaştıkları döneme ait eşyaları gördüklerinde heyecanlandıklarını söyleyen Erdoğan, gazilerin canlanan anılarını birbirleriyle ve diğer ziyaretçilerle paylaştıklarını anlattı.

Ertuğrul Erdoğan, daha büyük bir sergi alanına ihtiyaç duyduklarını, bu konuda da özellikle belediyelerden destek beklediklerini kaydetti.

"Yaşadıklarımı vatanıma helal ediyorum"

Kıbrıs Gazisi 69 yaşındaki Mehmet Nişancı, sergide savaşta kullandığı malzemeleri gördüğünde, harekat günlerini hatırladığını, duygulandığını, tekrar o günlere gittiğini dile getirdi.

Yaşadıklarının film şeridi gibi gözlerinin önünden geçtiğini ifade eden Nişancı, "Vatan için her şey değer. Yeter ki vatan sağ olsun, her şey feda olsun. Ben o yaşadıklarımı vatanıma helal ediyorum." diye konuştu.