TÜGVA gençlerinden polis ekiplerine sürpriz kutlama
Kırşehir'de gençler, kavga ihbarında bulunup olay yerine gelen polis ekiplerine sürpriz kutlama etkinliği yaptı.
Hayat 06.04.2022, 18:11
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kırşehir İl Temsilciliği üyesi gençler, Polis Haftası dolayısıyla ekipler için farklı bir etkinlik planladı.
Kırşehir 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir genç, TÜGVA yurdunun önünde kavga olduğu bilgisini verdi.
Gençler, kavgaya müdahale için yurdun önüne gelen ekipleri Türk bayrakları, meşale ve sloganla karşıladı.
Polis ekipleri, gençlerle birlikte kestikleri pastayı çevredeki vatandaşlara da ikram etti.
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