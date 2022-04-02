Terk edilmiş bebeğe sütannelik yapan acil tıp teknikeri konuştu: 'O artık benim kızım'

İstanbul Pendik'te görevli acil tıp teknikeri Büşra Durmaz, sütannelik yaptığı ve "Nisa Mihriban" adını verdiği terk edilmiş kız bebeği bulduklarında kendi bebeğini düşündüğünü, o yüzden onunla ilgilenmek ve ihtiyaçlarını gidermek istediğini belirtti.

Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 29 Mart Salı günü saat 14.00 civarında boş bir arazide terk edilmiş bebek olduğu ihbarı üzerine ekip arkadaşlarıyla olay yerine gittiklerini anlattı.

Olay yerine vardıklarında, asayiş ekiplerinin bebeği ekip otosuna aldığını belirten Durmaz, herhangi bir not veya yazı olmadan bırakılan bebeği ambulansa alarak genel muayenesini tamamladıklarını kaydetti.

Bebekte herhangi sağlık problemi görmediklerini, sadece ağladığını dile getiren Durmaz, "Emmek istiyordu, meme arıyordu. Dudaklarını sağa sola yatırıyordu. Dilini çıkarıyordu. Ben de bir anne olarak bu isteğini karşılıksız bırakmak istemedim. Aldım, emzirdim. Çok acıkmıştı. Hastaneye gelmemize rağmen ambulansın içerisinde bir süre daha emzirmeye devam ettim." dedi.

Büşra Durmaz, bebeği Marmara Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk aciline götürerek, oradaki hemşirelere emanet ettiklerini söyledi.

- "Onu kızımla tanıştırmak istedim"

Çocuklara çok düşkün olduğunu ancak anne olduktan sonra "Anne olmadan anlayamazsın." denen duyguyu daha yoğun yaşamaya başladığını dile getiren Durmaz, "Nisa Mihriban" adını verdiği bebeği gördüğünde ve sonrasında hissettiklerini şöyle anlattı:

"Kendi bebeğimi düşündüm. Tarif edilemez o an hissettiğim, çok güzel bir bebekti. O yüzden onunla ilgilenmek istedim. O an tek derdim onun karnını doyurabilmek, ihtiyaçlarını giderebilmekti. Görevim bittikten sonra tekrar görmeye gittim hastaneye. Bu esnada Çocuk Bürodan polis memurları gelmişti. Emzirdiğim için süt annesi olarak ismini vermemi istediler. Böyle güzel bir anı yaşamamı nasip ettiler. Ertesi gün, sabah işe gelmeden kendi kızım Bade'nin eşyalarını ayarlayıp ona getirmek istedim çünkü o da artık benim kızım."

Hastaneye gittiklerinde Sosyal Hizmet görevlilerinin Nisa Mihriban'ın Çocuk Esirgeme Kurumuna naklinin gerçekleşeceğini söylediğini aktaran Durmaz, "Biz de müdürlükle irtibat kurduk. Sağ olsunlar bizim taşımamıza izin verdiler. Yolda hastaneye götürdüğüm esnada onu kızımla tanıştırmak istedim. Daha sonra kendime hatıra kalsın, aileme, arkadaşlarıma gösterebilmek için bir video çekmek istedim. Onunla birkaç video çektik. Ekip arkadaşım da bir fotoğraf paylaştı. Bununla beraber Bakan Bey duymuşlar sağ olsunlar. Onlar da benim bu heyecanıma ortak oldular. Teşekkür ediyorum onlara da." ifadelerini kullandı.

Büşra Durmaz, üzerinde kimlik bulunmayan Nisa Mihriban'ın 3 aylık olduğunu tahmin ettiğini dile getirdi.

- "Bundan sonra sık sık takibini yapacağız"

Durmaz, bundan sonra da bebeği görmeye gideceğini belirterek, "O da artık benim bir kızım. Maddi manevi elimden geleni yapabilmek için zaten teslim ettiğim gün oradaki görevlilerle numaralaştık. İnşallah bundan sonra sık sık takibini yapacağız." diye konuştu.

Bebeğin ismini koyarken, ihbarı yapan kişinin "Nisan ayı geliyor, ismi Nisan olsun" dediğini anlatan Durmaz, 14 aylık kızının adı olan Bade Mihriban'ın da etkisiyle Nisa Mihriban'da karar kıldığını söyledi.

Büşra Durmaz, insanların, bakamayacakları bebeklerini boş arsalar yerine devletin resmi kurumlarına, güvenli olabilecekleri yerlere bırakmalarını istedi.

Kızına Nisa Mihriban ile çektiği videoyu da izleten ve onu "kardeşi" olarak tanıtan Durmaz, o anları tekrar yaşayarak duygulandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Büşra Durmaz'ın "süt kızım" olarak tanıttığı bebekle çektiği videoya yer vermişti.