TEKNOFEST ayakları yerden kesiyor

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest, bugün İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 7’nci kez kapılarını açtı.

Festivalde Türk Yıldızları, SOLOTÜRK akrobasi timleri, AKINCI, HÜRKUŞ ve ATAK Helikopteri gibi milli imkanlarla geliştirilen hava araçlarının gösterileri olacak. 1 Mayıs’a kadar sürecek festivalde katılımcılar teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri yarışmalarına doyacak.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest, 7’inci kez kapılarını açtı. 2018’den beri milyonlarca kişiye ulaşan Teknofest, teknolojiye olan ilgiyi artırmayı ve Türkiye’nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

İlk kez 2018’de düzenlenen Teknofest’i 50 bin kişi ziyaret etmişti. Bu rakam 2019’da 1 milyon 720 bine ulaştı. Kovid-19 tedbirleri sebebiyle ziyaretçi kabul edilmeyen etkinliğe sadece yarışmacılar katılmıştı.

1 milyonu aşkın ziyaretçinin gelmesi bekleniyor

İstanbul Atatürk Havalimanı 2021 yılında etkinliğe ev sahipliği yapmıştı. 2021’deki festival kapsamında 35 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına 81 il, 111 ülkeden 44 bin 912 takım ve 200 bin yarışmacı başvurmuştu. Bu yıl 1 milyonu aşkın ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

TEKNOFEST yarışmaları 10 Nisan – 01 Mayıs 2023 tarihleri arasında bu sene Kocaeli, Bursa, Ankara, Aksaray ve İstanbul'da yapılacak.

27 Nisan - 01 Mayıs tarihleri arasında ise İstanbul Atatürk Hava Limanı'nda düzenlenecek olan 5 günlük festivalde teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, ödül törenleri, sergiler, zirveler, atölye çalışmaları ve etkinliklerle dolu programlar yer alacak.

TEKNOFEST kapsamında; Türk Yıldızları, SOLOTÜRK akrobasi timleri, AKINCI, HÜRKUŞ ve ATAK Helikopteri gibi milli imkanlarla geliştirilen hava araçlarının gösterileri olacak. Festival alanında ziyaretçiler, çeşitli teknolojileri ve simülasyon deneyim alanlarını deneyimleyecek, son çıkan teknolojiler hakkında bilgi edinebilecek.

TEKNOFEST'e nasıl gidilir?

Marmaray'ı kullanacak ziyaretçiler TEKNOFEST alanına ulaşmak için Yeşilyurt istasyonunda inerek, İETT Ring otobüsleriyle festival alanına ulaşabilirler. Metro'yu kullanacak ziyaretçiler ise, alana doğrudan ulaşmak için M1A Yenikapı – Atatürk Havalimanı Metro hattımı kullanabilir.