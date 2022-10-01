Tartıştığı kişinin hareket halindeki aracının kaputuna çıktı
İstanbul Esenyurt'ta yabancı uyruklu bir kadının, tartıştığı kişinin aracının kaputuna çıkarak bağırması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Hayat 01.10.2022, 20:51
Pınar Mahallesi 1267 Sokak'ta dün gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yabancı uyruklu bir kadın, tartıştığı kişinin aracının üstüne çıkarak oturdu.
Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntülere göre, hareket etmeye başlayan aracın kaputuna oturan kadın, sürücü ve çevredekilere bağırdı. Hareket eden araçtan inmeyen kadın, kaputa da elleriyle vurdu.
Olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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