Sinemada ‘Müslüman kadın’ın temsil sorunu var

Kadın ve Demokrasi Derneği’nin (KADEM) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’yla iki yılda bir düzenlediği Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi bu yıl beşinci kez gerçekleşti. Ana teması “Kültürel Kodlar ve Kadın” olan zirveye Türkiye’den ve dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda davetli katıldı. Washington’da yaşayan Ürdün asıllı yönetmen ve yapımcı Samah Safi Bayazid, ülkemize gelen sinemacılardan. Aynı zamanda Light Art VR isimli şirketin kurucu ortağı olan Bayazid, VR teknolojilerini kullanarak, Peygamberimiz’in (sav) hayatını, Müslüman kadınları ve İslam’ı anlatıyor. İslam’a ve kadınlara uygulanan adaletsizliği yüksek teknoloji kullanarak aktarıyor.

Her “Kadın ve Adalet Zirvesi”nde yer aldığını söyleyen Samah Safi Bayazid, “Çünkü kadınlara ve onlara yapılan adaletsizliğe filmlerimde yer veriyorum. Yaklaşık 20 yıldır hem film üreticisi hem yapımcısıyım. Bu anlamda zirvede konuşulanlar ve temasta olduğumuz isimlerden duyduklarımız, yapacağım işler için bana ışık oluyor” diye konuştu.

İSLAMOFOBİ HAYAT KARARTIYOR

Sinema dünyasında kadın, özellikle de Müslüman kadınların temsilinde büyük sorunlar olduğunu söyleyen Bayazid, bu yanlış algıyı değiştirmek için çaba sarf ettiğini dile getirdi. Yaptıklarını da şu sözlerle anlattı: “Bugüne kadar yapılan ABD filmlerine dikkat ederseniz, Müslüman kadın istismar edilmiş, ya olumsuzluğa ya da adaletsizliğe maruz kalmış, olumsuz bir figür olarak yansıtılıyor. ABD’deki İslamofobi yüzünden birçok kadın ya hayatını kaybetti ya da intihar etti. Müslüman kadına karşı ayrım devam ediyor. Benim hedefim, filmlerimle insanların İslam’a ve Müslüman kadınlara olumsuz bakışını yıkmak.”

FİLMİ İZLEYİNCE ÖN YARGILARI KIRILDI

Samah Safi Bayazid, “Dünden Bugüne Mekke” adlı 360 derecelik sanal gerçeklik filmiyle Mekke’nin 14 asırlık tarihini ele alan bir çalışma gerçekleştirdi. Bu yapımı, şirketinin VR gözlükleriyle yakın zamanda Times Meydanı’nda insanlara izletti. Bayazid, o çalışmada yaşananların arka planını aktardı: “İnsanları VR gözlükle, 14 asır öncesine, bilmedikleri bir yere götürdük. Peygamber Efendimiz’in (sav) doğumunun öncesinden başlayarak kadınlar ne durumdaydı gösterdik. Müslüman denilince akıllarında olumsuz ve vahşi figürler beliriyormuş. Müslüman kadınların hiçbir şey başaramadığını, onların hiçbir söz hakkı olmadığını, her zaman eşlerinin arkasından yürüyüp ikinci sınıf vatandaş olduğunu düşünürken, filmi izleyince ön yargılarını kırdılar.”

İslamî eğlenceli içerik mümkün

İslamî eğlenceli içerik üretmenin mümkün olduğunu söyleyen Bayazid, önümüzdeki dönem projeleri için Türkiye’ye daha sık geleceğinden bahsetti: “İslam dini, en yüce din. Batı’nın sahip olduğundan daha çok hikayemiz, kültürümüz ve geçmişimiz var ve bunlar dinimizden besleniyor. Bugüne kadar İslam ve eğlence yan yana getirilmedi ama gelebilir. Öyle şeyler yapmak istiyorum ki insanlar hikayelerimizi öğrensin , olumsuzluklar ve istismarlar sona ersin. Türkiye, bizim ve coğrafyamızın göz bebeği. Üsküdar Belediye Başkanı’yla görüştük. İslam’la ve kadınla alakalı bir projemiz var.”